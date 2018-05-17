Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefiki bir ülke olarak, Yunanistan nasıl S-300 almış ise bizim de Rusya’dan S-400 almamızda bir sorun yok. Kaldı ki Türkiye-Rusya arasında zaten Üst Düzey İşbirliği Konseyi var. Rusya’dan aldığımız petrolümüzü, doğalgazımızı kesemeyiz. Rusya’dan ülkemize 5 milyon turist geliyor. NATO’da müttefik olduğumuz ABD’den, an geliyor parayla dahi silah alamıyoruz. ‘Senato’dan onay çıkmadı’ diyerek, silah vermeyebiliyorlar. Dolayısıyla S-400’ten taviz söz konusu değil. Kaldı ki Rusya bize çok avantajlı bir kredi imkanı da sunmuştur. Savunma sanayi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda farklı yerlerden karşılamak Türkiye’nin de en tabii hakkıdır." dedi.
17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Erdoğan son sözü söyledi! Taviz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefiki bir ülke olarak, Yunanistan nasıl S-300 almış ise bizim de Rusya’dan S-400 almamızda bir sorun yok. Kaldı ki Türkiye-Rusya arasında zaten Üst Düzey İşbirliği Konseyi var. Rusya’dan aldığımız petrolümüzü, doğalgazımızı kesemeyiz. Rusya’dan ülkemize 5 milyon turist geliyor. NATO’da müttefik olduğumuz ABD’den, an geliyor parayla dahi silah alamıyoruz. ‘Senato’dan onay çıkmadı’ diyerek, silah vermeyebiliyorlar. Dolayısıyla S-400’ten taviz söz konusu değil. Kaldı ki Rusya bize çok avantajlı bir kredi imkanı da sunmuştur. Savunma sanayi ihtiyaçlarını en uygun şartlarda farklı yerlerden karşılamak Türkiye’nin de en tabii hakkıdır." dedi.
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