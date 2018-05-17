Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey’in Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde, biliyorsunuz Türkiye’yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, o vesileyle yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Ayrıca yaptığım bu ziyaretteki temaslarım hakkında da tafsilatlı biçimde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Konulara çok iyi hâkim olduğunu, her şeyi dingin biçimde anlattığını müşahade ettim." yorumunda bulundu.
17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Erdoğan’ın izlenimi: Dehşet derecede bir hafızası var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce yaptığı sohbette, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izlenimlerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey’in Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde, biliyorsunuz Türkiye’yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, o vesileyle yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Ayrıca yaptığım bu ziyaretteki temaslarım hakkında da tafsilatlı biçimde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Konulara çok iyi hâkim olduğunu, her şeyi dingin biçimde anlattığını müşahade ettim." yorumunda bulundu.
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Erdoğan’ın izlenimi: Dehşet derecede bir hafızası varCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce yaptığı sohbette, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izlenimlerini paylaştı.
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