İşin içinde yine BAE çıktı! Tarihte görülmemiş olay

Mahathir Muhammed'in, Malezya'da Necib Rezzak'in iktidarını devirmesi Suud ve BAE saraylarını rahatsız etti. Mahathir Muhammed'in seçim zaferi, Riyad ve Abu Dabi'ye uzanan tarihte görülmüş en büyük hükümet soygununun soruşturmasının önünü açtı.

Suudi Prens Türki bin Abdullah ve BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe, Malezya Varlık Fonu’ndan 4.5 milyar dolarlık vurgunda baş aktör olarak yer alıyor.

Malezya Varlık Fonu’na ait 1MDB şirketine ait milyarlarca doların izini süren haber kurumları her defasında Riyad ve Abu Dabi'ye ulaşıyor. BBC-2 kanalı, “Suud Hanedanı: Savaş Halindeki Aile” (House of Saud: A Family at War )” adlı üç bölümlük bir belgeseline konuşan Malezyalı muhalif milletvekili Tony Boo, Rezzak hükümetinin, eski Suudi Kralı Abdullah'ın oğlu Türki bin Abdullah’ın “Petro Saudi” varlık fonundan yaklaşık 1.2 milyar dolar borç verdğini kaydetti. Borç anlaşması “Tattuche” adlı Monaco bandralı lüks bir yatta imzalandı. Yatın içinde Prens Türki’nin misafiri olarak Necib Rezzak ve aile fertleri bulunuyordu. Boo, Malezya’nın Suudi şirketine yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapmasının ardından, paranın 700 milyon dolarının birkaç gün içinde buharlaştığını ifade etti.

CÜBEYR'DEN İTİRAF

Necib, 2015 yılında özel hesabına havale yapıldığı yönünde yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İngiliz Guardian gazetesi Malezya Başbakanı Necib Rezzak’ın 2013 yılında S. Arabistan’dan hibe ve bağış şeklinde 681 milyon dolar para aldığını yazdı Gazete, Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr’in, İstanbul’da düzenlenen İKÖ toplantısında bu bağıştan haberinin olup olmadığı yönündeki soruya, “Evet, bu gerçek bir bağıştır; bir karşılık beklemiyoruz,” şeklinde yanıt verdiğini aktardı.

REZZAK’IN EVİNDE ARAMA

Malezya polisi, eski başbakan Necib Rezzak’ın evine baskın düzenledi. Onlarca polis ve çok sayıda araçla Rezzak’ın başkent Kuala Lumpur'daki lüks apartman dairesine gelen polisler, evde arama yaptı. Polis yetkilileri aramanın “devam eden bir soruşturma” ile ilgili belgelere ulaşmak amaçlı olduğunu söyledi. Yerel saatle 22.15’te başlayan operasyonu, evin dışında toplanan yüzlerce kişi ve 100’den fazla gazeteci izledi. Rezzak’ı seçimlerde deviren yeni başbakan Mahathir Muhammed, eski başbakanın milyarlarca dolarlık 1MDB fonu yolsuzluğu ile bağlarını kanıtlayan ciddi deliller olduğunu söylemişti. Necib Rezzak ve eşine geçtiğimiz cumartesi günü yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

UTEYBE GIRTLAĞINA KADAR BATTI

Malezya yatırım fonlarından hortumlanan 66 milyon dolar BAE Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe’nin banka hesabından çıktı. Wall Street Journal Gazetesi, 2017 Haziran’ında yayınladığı haberde, BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el Uteybe’nin Malezya Varlık Fonu’na ait paralarla ilgili skandala boğazına kadar battığını belirterek, yolsuzluğa konu olan rakamın yaklaşık 4.5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

EN BÜYÜK SOYGUN

FBI yaptığı açıklamada 1MDB şirketiyle ilgili soruşturmanın, tarihte görülmüş en büyük hükümet soygunu ve dolandırıcılığı olduğunu ifade etti. Amerikan yönetimi mülklere el koydu. El koyulanlar arasında Monet’nin tablosu, 33 milyon değerindeki özel uçak, Hollywood Beverly Hills’teki bazı taşınmazlar bulunuyor. El konma nedeni ise koleksiyonların Malezya halkından çalınmış paralarla satın alınmış olması. Hollywood’da çekilen yolsuzluk ve dolandırıcılık konulu “Para Avcısı” adlı filmin bu paralarla fonlandığı da belirtiliyor.

681 MİLYON DOLAR HEDİYE

FBI soruşturmasını sürdürürken, Malezya eski Başbakanı utanılacak bir şey yapmadığında ısrar ederek 681 milyon doların bir Suudi prensin kendisine hediyesi olduğunu iddia ederek paranın büyük bir bölümünü kendisine iade ettiğini söyledi.