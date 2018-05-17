Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'

Rahmetli, yaşarken bu kadar çilekeş miydi bilmiyoruz ama bir inşaat sırasında tabutu bulunduktan sonra başına gelenler çok da iyiye alamet değil...

Ardahan’da bulunan Polonya asıllı Rus yarbay Karl Karloviç Rjepetski’den bahsediyoruz. Rus üniformasıyla defnedilmiş tabutu bulunduktan sonra Polonya asıllı olduğu ortaya çıkan Karl Karloviç Rjepetski’nin cenazesi Polonya ve Rusya arasında diplomatik krize bile neden oldu. Tüm bunlar yaşanırken arada kalan sadece Karl Karloviç Rjepetski olmadı. Tabutun bulunduğu arsanın sahibi Nurbay Yılmaz da “Oraya ev yaptıracaktım” diyerek yaşadıklarını anlattı:



7 KATLI BİNA YAPACAKTIM

“Orada, 716 metrekarelik arsamda 2 katlı bir binam vardı. Orayı 5 daire karşılığında müteahhite vermiştim. Yerine 7 katlı, 24 daireli bir bina yapılacaktı. O askerin mezarı da hafriyat sahasındaki kazı sırasında çıktı. İnşaatımızı durdurdular, o günden bugüne arazimizi de kullandırtmıyorlar. Müteahhitle anlaşmama göre dairelerimi geçen yılın 11. ayında teslim alacaktım, sonra da kiraya verecektim. Bu iş başlayınca Ardahan’da bir daire tutmuştum, kira yardımı yapılıyordu ama süre de dolduğu için artık kirayı da cebimden ödüyorum. Defalarca dilekçe verdim, ‘Ya burayı kamulaştırın ya da bir yıllık zararımızı karşılayın’ diye, ama kimse yardımcı olmadı. Yerin bize teslim edileceği, kalan kısmın gözetim altında kazılmaya devam edileceği yönünde bir karar alındığını duyduk ama bize resmen bir şey ulaşmadı. Keşke baştan kontrollü kazıya izin verilseydi zararımız bu kadar büyük olmazdı. Zaten şimdi anlaştığım müteahhit de bana ihtar çekiyor, işten vazgeçiyor. Çok büyük zarardayız. Rusya ile Polonya anlaşamadığı için cenaze de ortada kalmış, ben öneriyorum işte, benim yeri alsınlar, istiyorlarsa anıtı da oraya yapsınlar.”

