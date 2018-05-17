17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:38Öğle 13:07İkindi 17:01Akşam 20:23Yatsı 22:03
    • 27°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 102.379 0.22
  • Altın: 184,670 0.79
  • Dolar: 4,4540 0.81
  • Euro: 5,2589 0.74

Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'

»
Rahmetli, yaşarken bu kadar çilekeş miydi bilmiyoruz ama bir inşaat sırasında tabutu bulunduktan sonra başına gelenler çok da iyiye alamet değil...
Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'
Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç' Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç' Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'

Ardahan’da bulunan Polonya asıllı Rus yarbay Karl Karloviç Rjepetski’den bahsediyoruz. Rus üniformasıyla defnedilmiş tabutu bulunduktan sonra Polonya asıllı olduğu ortaya çıkan Karl Karloviç Rjepetski’nin cenazesi Polonya ve Rusya arasında diplomatik krize bile neden oldu. Tüm bunlar yaşanırken arada kalan sadece Karl Karloviç Rjepetski olmadı. Tabutun bulunduğu arsanın sahibi Nurbay Yılmaz da “Oraya ev yaptıracaktım” diyerek yaşadıklarını anlattı: 

7 KATLI BİNA YAPACAKTIM

“Orada, 716 metrekarelik arsamda 2 katlı bir binam vardı. Orayı 5 daire karşılığında müteahhite vermiştim. Yerine 7 katlı, 24 daireli bir bina yapılacaktı. O askerin mezarı da hafriyat sahasındaki kazı sırasında çıktı. İnşaatımızı durdurdular, o günden bugüne arazimizi de kullandırtmıyorlar. Müteahhitle anlaşmama göre dairelerimi geçen yılın 11. ayında teslim alacaktım, sonra da kiraya verecektim. Bu iş başlayınca Ardahan’da bir daire tutmuştum, kira yardımı yapılıyordu ama süre de dolduğu için artık kirayı da cebimden ödüyorum. Defalarca dilekçe verdim, ‘Ya burayı kamulaştırın ya da bir yıllık zararımızı karşılayın’ diye, ama kimse yardımcı olmadı. Yerin bize teslim edileceği, kalan kısmın gözetim altında kazılmaya devam edileceği yönünde bir karar alındığını duyduk ama bize resmen bir şey ulaşmadı. Keşke baştan kontrollü kazıya izin verilseydi zararımız bu kadar büyük olmazdı. Zaten şimdi anlaştığım müteahhit de bana ihtar çekiyor, işten vazgeçiyor. Çok büyük zarardayız. Rusya ile Polonya anlaşamadığı için cenaze de ortada kalmış, ben öneriyorum işte, benim yeri alsınlar, istiyorlarsa anıtı da oraya yapsınlar.”
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'Rahmetli, yaşarken bu kadar çilekeş miydi bilmiyoruz ama bir inşaat sırasında tabutu bulunduktan sonra başına gelenler çok da iyiye alamet değil...
'Anlamsız şekilde dediklerini yapıyordum''Anlamsız şekilde dediklerini yapıyordum'İstanbul'da otizmli oğlu için şifa arayan kadın 'üfürükçü hoca'nın tuzağına düştü. İddiaya göre, 32 yaşındaki kadın, 71 yaşındaki Ziyettin Ç.'ye 25 bin TL kaptırdı. Yetmedi, Ç.'nin cinsel istismarına uğradı.
Erdoğan’ın izlenimi: Dehşet derecede bir hafızası varErdoğan’ın izlenimi: Dehşet derecede bir hafızası varCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce yaptığı sohbette, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izlenimlerini paylaştı.
22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltıHava Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında yüksek rütbeli askerlerinde bulunduğu 101 kişi hakkında Ankara ve 21 ilde gözaltı kararı verildi.
Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi!Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi!Ordu’nun Fatsa ilçesinde Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen kişi, binanın çatısına çıkarak yaşamına son vermek istedi.
F-16'lar Yüksekova kırsalını vurdu!F-16'lar Yüksekova kırsalını vurdu!Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
  • Vakit geldi! Bu son şans17 Mayıs 2018 Perşembe 08:31
  • Kartal yuvasında ramazan! İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı...17 Mayıs 2018 Perşembe 08:00
  • Eski CHP'li Hakan Atilla'ya verilen cezayı kutluyor17 Mayıs 2018 Perşembe 07:40
  • Erdoğan: Kudüs'ü gasp etmesine izin vermeyeceğiz!17 Mayıs 2018 Perşembe 07:30
  • İşte ABD-FETÖ işbirliğinin delili17 Mayıs 2018 Perşembe 07:20
  • Erdoğan son sözü söyledi! Taviz yok17 Mayıs 2018 Perşembe 07:10
  • Barış Atay serbest bırakıldı17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
  • İnce'nin gafı sonrası Fox TV'den ağır skandal17 Mayıs 2018 Perşembe 00:31
  • Seçime sayılı günler kala son anket!17 Mayıs 2018 Perşembe 00:13
  • TSK'dan çok kritik açıklama! Tam 700 metre...17 Mayıs 2018 Perşembe 00:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri