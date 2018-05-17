Türk bayrağını PKK'lılara vermeyen kadın

İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek isteyen Türk vatandaşları, Türk bayraklarıyla caddelere indi. Ülkede yaşayan terör örgütü yandaşları da protesto için bölgeye gitti.
Bu sırada ellerinde Türk bayrağı olan herkese saldırmaya kalkışan PKK yandaşları, İngilz polisi tarafından engellendi.
TÜRK BAYRAĞINI YERE ATACAKTI....
Polisleri atlatarak bir kadının üzerine saldıran PKK'lı alçaklar, Türk bayrağını kadının elinden alarak yere atmak istedi.
Yürüme problemi olan kadın, PKK'lıların saldırısına karşı koydu, Türk bayrağının yere atılmasına izin vermedi.