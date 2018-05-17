Trump köşeye sıkışınca resmen kabul etti! ABD yıkıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels'ın sessiz kalması amacıyla para ödediğini resmen kabul etti. Defalarca 130 bin doların ödendiğini reddeden Trump'ın yasal olarak köşeye sıkışınca yaptığı hamle, dünyada ilk haber oldu.

Hükümet Etik Bürosu, Trump'ın daha önce yaptığı mali bildirimde ödemeyi ifşa etmiş olması gerektiğini söyledi. Bildirimde, Trump'ın Cohen'e 2016'da 100 bin ila 250 bin dolar masraf ödemesi yaptığı görülüyor.

Beyaz Saray, bildirimin dipnotunda ödemenin 'şeffaflık adına' ifşa edildiğini belirtti ve bu bilgiyi aslında açıklamak zorunda olmadıklarını savundu. Ancak Hükümet Etik Bürosu (OGE) yazdığı mektupta Cohen'e yapılan ödemenin bir yükümlülük olarak bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Söz konusu ödemenin kampanya fonundan yapıldığı kuşkusu, Washington'ı kasıp kavuruyor.

Seçimlerdeki Rusya parmağı, taciz suçlamaları, istifa fırtınası derken ABDlideri Donald Trump'ı bugünlerde en çok köşeye sıkıştıran isim, Stormy Daniels.

Yetişkin filmlerinin oyuncusu ile Trump arasında yaşananlar, ilk kez 2011 yılında kamuoyuna yansıdı. Ekim 2011'de bir dergiye röportaj veren Daniels, o yıllarda yalnızca popüler bir işadamı olan Trump'la ilişki yaşadığını söyledi. Gerçek adı Stephanie Clifford olan kadının sözleri, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in dergiye dava açma tehdidi nedeniyle yayımlanmadı.