17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:38Öğle 13:07İkindi 17:01Akşam 20:23Yatsı 22:03
    • 27°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 102.379 0.22
  • Altın: 184,670 0.79
  • Dolar: 4,4540 0.81
  • Euro: 5,2589 0.74

Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi!

»
Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi!
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen kişi, binanın çatısına çıkarak yaşamına son vermek istedi.
Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi! Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi! Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi!

Çocuklarına Kadir, Alyazmalım ve Asya ismini verdiği öğrenilen Yılmaz Çakır (38), 2 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inmeyi kabul etti. 

Sanatçı Kadir İnanır’ı görmek istediğini, o yüzden ünlü sanatçının memleketi Fatsa’ya kadar geldiğini söyleyen 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, bir binanın 5. katına çıktı.

İKNA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, polislerle Yılmaz Çakır arasında ikna çalışmaları başladı. Polisin 2 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi ve Yılmaz Çakır aşağı inmeyi kabul etti.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihar teşebbüsünde bulunduğunu ifade eden Yılmaz Çakır, “Karabüklüyüm ve ailemle birlikte buraya zor şartlarla geldim. Kadir İnanır sevgisi yüzünden psikolojim bozuldu.

'AKLIM FİKRİM KADİR İNANIR'DA'

Kendisini gerçek babamdan daha çok seviyorum. Hep aklım fikrim Kadir İnanır'da. Kaç kere kendisi ile görüşmek için İstanbul’a gittim fakat hiç birinde de görüşemedim. İstanbul’da da intihara kalkıştım onunla görüşebilmek için fakat beni kandırarak aşağı indirdiler. 'Kadir İnanır ile görüştürüyorum' deyip beni kandırdılar. Bana memleketi Fatsa’da olduğu söylendi. Ben de hemen buraya gelmek için yardım toplaya toplaya geldim. Buraya geldim ve kendisinin burada olmadığı görünce çok üzüldüm. Ben çocuklarıma bile oynadığı filmlerdeki karakterlerin isimlerini koydum. Kendisi ile bir kez görüşmek istiyorum.

'ÇOBANI OLMAK İSTİYORUM'

Ben onun çobanı olmak istiyorum. Küçüklüğümden bu yana geliyor ona karşı hayranlığım. Kendisi ile bir kez yüz yüze görüşsem dünyanın en mutlu insanı ben olurum" diye konuştu. Ailesi ile Fatsa’da bir parkta kaldığını ifade eden Yılmaz Çakır, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'Böyle isyan etti: 'Mahvettin beni Yarbay Karloviç'Rahmetli, yaşarken bu kadar çilekeş miydi bilmiyoruz ama bir inşaat sırasında tabutu bulunduktan sonra başına gelenler çok da iyiye alamet değil...
'Anlamsız şekilde dediklerini yapıyordum''Anlamsız şekilde dediklerini yapıyordum'İstanbul'da otizmli oğlu için şifa arayan kadın 'üfürükçü hoca'nın tuzağına düştü. İddiaya göre, 32 yaşındaki kadın, 71 yaşındaki Ziyettin Ç.'ye 25 bin TL kaptırdı. Yetmedi, Ç.'nin cinsel istismarına uğradı.
Erdoğan’ın izlenimi: Dehşet derecede bir hafızası varErdoğan’ın izlenimi: Dehşet derecede bir hafızası varCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce yaptığı sohbette, Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izlenimlerini paylaştı.
22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltıHava Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında yüksek rütbeli askerlerinde bulunduğu 101 kişi hakkında Ankara ve 21 ilde gözaltı kararı verildi.
Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi!Kadir İnanır yüzünden ölmek istedi!Ordu’nun Fatsa ilçesinde Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen kişi, binanın çatısına çıkarak yaşamına son vermek istedi.
F-16'lar Yüksekova kırsalını vurdu!F-16'lar Yüksekova kırsalını vurdu!Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
  • Vakit geldi! Bu son şans17 Mayıs 2018 Perşembe 08:31
  • Kartal yuvasında ramazan! İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı...17 Mayıs 2018 Perşembe 08:00
  • Eski CHP'li Hakan Atilla'ya verilen cezayı kutluyor17 Mayıs 2018 Perşembe 07:40
  • Erdoğan: Kudüs'ü gasp etmesine izin vermeyeceğiz!17 Mayıs 2018 Perşembe 07:30
  • İşte ABD-FETÖ işbirliğinin delili17 Mayıs 2018 Perşembe 07:20
  • Erdoğan son sözü söyledi! Taviz yok17 Mayıs 2018 Perşembe 07:10
  • Barış Atay serbest bırakıldı17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
  • İnce'nin gafı sonrası Fox TV'den ağır skandal17 Mayıs 2018 Perşembe 00:31
  • Seçime sayılı günler kala son anket!17 Mayıs 2018 Perşembe 00:13
  • TSK'dan çok kritik açıklama! Tam 700 metre...17 Mayıs 2018 Perşembe 00:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri