17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı

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22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı
Hava Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında yüksek rütbeli askerlerinde bulunduğu 101 kişi hakkında Ankara ve 21 ilde gözaltı kararı verildi.
22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı 22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı 22 ilde operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı

Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında  1'i tuğgeneral, 5'i albay toplam 101 subay hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bu sabah saatlerinden itibaren gözaltı işlemlerine başladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirme şöyle :

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HAVA Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 78' i  hakkında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan, 23'ü hakkında 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 1 TUĞGENERAL,5 ALBAY, 2 YARBAY, 4 BİNBAŞI, 25 YÜZBAŞI, 54 ÜSTEĞMEN  olmak üzere TOPLAM 101 şüpheli hakkında 17.05.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 21  ilde devam etmektedir.

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