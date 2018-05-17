İsrail tüm dünyayı kandırmış! Ortaya çıktı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail basınına verdiği listede yer alan bazı ülkelerin büyükelçiliğin açılış törenine katılmadığı ortaya çıktı.
Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği törenine açıklanan 32 ülkenin yerine sadece 22 ülkenin katıldığı ortaya çıktı. Törene katılacağı belirtilen ancak tören yer almayan ülkeler ise şunlar: Fildişi Sahilleri, El Salvador, Panama, Peru, Filipinler, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Arnavutluk ve Vietnam.
SEBEBİ BİLİNMİYOR
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın törene katılma kararı alan ülkelerin listesini "daha fazla" göstermesinin nedeni bilinmiyor.
62 KİŞİ ŞEHİT EDİLMİŞTİ
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında Filistinlilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit edilmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.