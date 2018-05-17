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Arap Emrah yakalandı

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Arap Emrah yakalandı
Silahlı suç örgütü elebaşı Volkan Rençber, polisin düzenlediği operasyonla Kadıköy'de yakalandı.
Arap Emrah yakalandı Arap Emrah yakalandı Arap Emrah yakalandı

 Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Volkan Rençber’in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı. Rençber Kadıköy'de kıskıvrak yakalandı.

Suç örgütü lideri Volkan Rençber Kadıköy’de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Volkan Rençber’in bir süre önce yurda girdiğini belirleyerek çalışma başlattı.

Rençber’in Kadıköy Moda’da bir evde kaldığının tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eve operasyon düzenledi. Burada yakalanarak gözaltına alınan Rençber, Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Rençber’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEKİ ÇATIŞMANIN ARDINDAN SAHTE PASAPORTLA KAÇMIŞTI

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl 21 Eylül’de, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever grubuyla yaşanan silahlı çatışmayla ilgili Rençber’in grubuna yönelik 20 Ocak’ta operasyon yapılmış, 6 kişi tutuklanmıştı.

Rençber’in adliyedeki çatışma sonrasında sahte pasaport kullanarak Bosna Hersek’e gittiği uzun süredir orada olduğu için yakalanamamıştı.

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