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DAEŞ'ten Messi ve Ronaldo tehdidi! Kan donduran paylaşım

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Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na sürekli tehdit mesajları yollayan terör örgütü DAEŞ, şimdi de iki yıldız futbolcu Messi ve Ronaldo'yu hedef aldı. İki ismin kan ağlayan ve saldırılan fotoğrafları basıldı.
DAEŞ'ten Messi ve Ronaldo tehdidi! Kan donduran paylaşım
DAEŞ'ten Messi ve Ronaldo tehdidi! Kan donduran paylaşım DAEŞ'ten Messi ve Ronaldo tehdidi! Kan donduran paylaşım DAEŞ'ten Messi ve Ronaldo tehdidi! Kan donduran paylaşım

2018 Dünya Kupası'na bir aydan az bir süre kala korkutucu bir tehdit ortaya çıktı. Terör örgütü DAEŞ, yayınladığı bildiri ve fotoğraflarla Dünya Kupası'nı bir kez daha hedef aldığını duyurdu. Ancak bu sefer iki büyük futbol yıldızı üzerinden bu tehdit yayınlandı.

Daily Mirror'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin saha içerisinde kafalarının kesilirken yer alan canlandırmalı bir fotoğrafın DAEŞ tarafından gösterildiği ortaya çıkarıldı.

Bu zamana kadar birçok kez turnuvaya çeşitli tehdit mesajları gönderen terör örgütü, Telegram aracılığıyla yeni video, afiş ve fotoğraflar gösterdi.

Paylaşımlarda Messi'nin kan ağlayan fotoğrafları da yer aldı. Burada asıl hedefin Rusya olduğu, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyarıldığı ifade edildi.

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