Yunan'da Türkiye korkusu! Bakın ne talep ettiler

Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cünün avukatı, müvekkillerinin Yunanistan'da kalmaktan korktuklarını açıkladı.
Davaya ilişkin savunma ekibindeki hukuk profesörü Nikos Alivizatos, askerlerin Türk ajanları tarafından kaçırılma endişesiyle Yunanistan'da kalmaktan korktuğunu dile getirdi.
DW Türkçe'nin haberine göre Alivizatos, firari FETÖ'cülerin eğer kendilerine izin belgesi verilirse başka bir ülkeye yerleşmeye çalışacağını da belirtti.
Türkiye'nin iadesini istediği 8 askerden 2'sine Yunanistan tarafından iltica hakkı tanınmıştı. Yunan hükümeti kararın iptali için konuyu temyiz mahkemesine taşımıştı.
FETÖ'cülerin iadesi, Türkiye'de adil bir şekilde yargılanmayacakları gerekçesiyle Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.