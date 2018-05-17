17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Kudüs için kritik toplantıda neler yapılacak?

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Kudüs için kritik toplantıda neler yapılacak?
CumhurbaşkanIığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın İstanbul'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi için atılacak adımların ele alınacağını açıkladı.
Kudüs için kritik toplantıda neler yapılacak? Kudüs için kritik toplantıda neler yapılacak? Kudüs için kritik toplantıda neler yapılacak?

Kalın, zirveyle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD Yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ederek Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze’de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınması amacıyla İİT Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın evsahipliğinde, 18 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da İİT üyesi ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Olağanüstü İslam Zirvesi düzenlenecektir. Zirve’de İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası’nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacaktır. İsrail’in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. Zirve’de Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır.”

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