YSK istedi! MEB'den öğretmenlere uyarı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenlerin okullarından ayrılmaması gerektiğini bu nedenle mesleki çalışmalarının tamamının kadrolarının bulunduğu okullarda yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, seçimde görev alacak öğretmenlerin mesleki çalışmalar kapsamında okullarından ayrılmamaları, bu çalışmaları okullarında yapmaları uyarısında bulundu.
YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Milli Eğitim Bakanlığına bir yazı yazarak, sandık kurullarında görev alacak öğretmenler ile ilgili talepte bulundu. YSK Başkanı Sadi Güven imzası taşıyan yazıda, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27'nci dönem Milletvekili genel seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde öğretmenlere sandık kurullarında başkan ve üye olarak görev verileceği belirtilerek, "Seçim iş ve işlemlerinin sağlık ve düzen içerisinde yerine getirilebilmesi, demokratik yaşamın temel koşulu olan seçmen iradesinin dürüst biçimde sandığa yansıması bakımından görev verilen öğretmenlerin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarının sağlanması hususu, takdirlerinize arz olunur"denildi.
YSK'nın bu talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığından 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazıda, Yüksek Seçim Kurulunun talebi hatırlatılarak, "Seçim iş ve işlemlerinin sağlık ve düzen içerisinde yerine getirilebilmesi demokratik yaşamın temel koşulu olan seçmen iradesinin dürüst biçimde sandığa yansıması bakımından görev verilen öğretmenlerin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarını talep etmektedir. Bu itibarla, sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenlerin mesleki çalışmalarının tamamını kadrolarının bulunduğu okullarda yürütmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi ve seçim sürecinde görevlendirilecek öğretmenlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim" denildi.
- Yeni taktikleri netleşiyor! Alayını sildiler! İhtimali olanlar bile..'Kudüs için yeni ordu kurulsun!'Dünyanın en zengin dilencisi! Akılalmaz paraHükümetten flaş adım! Depoya zam tarihe karışıyorKılıçdaroğlu'ndan 50 vekile çizikYSK istedi! MEB'den öğretmenlere uyarı136 bin kişiye müjde! İkinci kez uzatıldıBir partiden daha Cumhur ittifakına destekİran karıştı! Ölü ve yaralılar varKadın polis bozkurt yaptı HDP'liler çıldırdı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:50 Güneş 05:38 Öğle 13:07 İkindi 17:01 Akşam 20:23 Yatsı 22:03
- 33°C Adana
- 28°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 19°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 27°C Ankara
- 33°C Antalya
- 25°C Artvin
- 31°C Aydın
- 28°C Balıkesir
- BIST: 102.489 0.32
- Altın: 183,816 0.33
- Dolar: 4,4436 0.58
- Euro: 5,2340 0.26
YSK istedi! MEB'den öğretmenlere uyarı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandık kurullarında görevlendirilen öğretmenlerin okullarından ayrılmaması gerektiğini bu nedenle mesleki çalışmalarının tamamının kadrolarının bulunduğu okullarda yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, seçimde görev alacak öğretmenlerin mesleki çalışmalar kapsamında okullarından ayrılmamaları, bu çalışmaları okullarında yapmaları uyarısında bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bingöl’den Erdoğan'a mektup: Sana verilen her şey helal olsun
- Eşini baltayla öldüren dedenin cezası belli oldu
- Başbakan Yıldırım ilk iftarını onlarla yaptı
- 56 bin TL'yi bankta unutmuştu! Bir kötü haber daha..
- Denizlili 'Spiderman' hayatının şokunu yaşadı
- Kur'an kursuna gitti, dönmedi! 15 yaşındaki kız...
- Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı
- Ünlü oyunculara ceza yağmuru
- Sahur programında Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru!
- Mısır Çarşısı'nın sembolü geri döndü
- Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü
- Hasan Sağındık'ın acı günü
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.