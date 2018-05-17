17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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'Kudüs için yeni ordu kurulsun!'

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'Kudüs için yeni ordu kurulsun!'
ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınmasıyla başlayan İsrail katliamı sürerken, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ’dan kritik bir öneri geldi.
'Kudüs için yeni ordu kurulsun!' 'Kudüs için yeni ordu kurulsun!' 'Kudüs için yeni ordu kurulsun!'

Türkiye'nin dönem başkanı olarak Kudüs için olağanüstü toplantıya çağırdığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) yarınki zirvesi öncesi güvenlik uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'dan kritik bir öneri geldi.

DÖNEM BAŞKANLIĞI ŞANS

"Kudüs'te kan gövdeyi götürüyor. Bunun durulacağını kimse beklemesin, İsrail'in saldırıları daha da artacak" diyen Başbuğ, "Bu kanı durdurmak için askeri çözüm gerekiyor. İslam ülkeleri Türkiye önderliğinde bir araya gelip İslam Ordusu kurabilir. Son dönemde yaşananlardan sonra bu öneri çok kolay karşılık bulabilir. NATO tarzında oluşturulacak bu ordunun ilk unsuru da Kudüs'e konuşlandırılabilir" dedi.

Böyle bir unsurun Kudüs'e konuşlanmasının İsrail için caydırıcı olacağını ifade eden Başbuğ, "Bu yapı oraya yerleştiği zaman saldırılar bu kadar kolay olmaz, karşısında caydırıcı bir etki oluşur. Meydan böyle boş kalmaya devam ederse İsrail yakında Kudüs'ün tamamını alır. Bu saldırıları da nihai hedefe varana kadar devam ettirir" diye konuştu.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütmesinin de böyle bir oluşumun önünün açılması için büyük şans olduğunu ifade eden Başbuğ, "Şu an Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ayrı havada. Dolayısıyla bu yapının ayakta kalan tek kilit taşı Türkiye. Türkiye her zaman göğsünü siper ediyor. Siyasi ve askeri çözümü masaya yatıran ülke Türkiye. Bu yükün İslam alemince Türkiye'den alınması lazım" dedi.

İRAN DA YER ALABİLİR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerin bu yapı içerisinde yer almayabileceğini ifade eden Başbuğ, "Ama İslam dünyası sadece bu 3 ülkeden ibaret değil. İran bile bu işin içine dahil edilebilir. Çünkü İran da şu an hedef tahtasına oturtulmuş durumda" dedi.

KISIR DÖNGÜ KIRILMALI

Kurulacak ordunun NATO'daki gibi üye herhangi bir ülkeye saldırı yapıldığında bunun tüm üyelere yapılmış sayılacak bir yapıda olduğunu söyleyen Başbuğ, şöyle konuştu:

"Eğer İslam Ordusu yapılanmasına gidilirse İsrail'den gelen bu küstah tavır sona erecek, hiç olmazsa frenlenecek. Yarınki toplantıda inşallah Türkiye önderliğinde bu konu gündeme gelir. Belki bu konu daha önce gündeme gelse sıcak karşılanmayabilirdi ama şimdi yaşananlar ortada. Kan gövdeyi götürüyor ve bu saldırılar bitmeyecek. O kınamalar kağıt üstünde kalacak. Bölge halkı kaybedecek, bu konuda büyük emek sarfeden Türkiye yalnız kalacak. Kısır döngüyü kırmak için yapılacak en önemli hamle bu. Yeni Haçlı seferi günlerine geri döneceğiz. Dolayısıyla o günlere hazırlıklı olmak için ordunun bir an önce hayata geçirilmesi şart."

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