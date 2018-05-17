17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Avrupa kararını verdi! ABD'ye soğuk duş

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Avrupa kararını verdi! ABD'ye soğuk duş
İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, ABD’nin çekildiği İran nükleer anlaşmasını, Fransa ve Almanya’yla birlikte sürdürmeye karar verdiklerini duyurdu.
Avrupa kararını verdi! ABD'ye soğuk duş Avrupa kararını verdi! ABD'ye soğuk duş Avrupa kararını verdi! ABD'ye soğuk duş

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına katılmayacağını resmen açıkladı. 

3 ÜLKE ANLAŞTI

Almanya Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronve İngiltere Başbakanı Theresa May’in Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Avrupa Birliği zirvesinde bir araya geldiklerini duyuran sözcü, üç ülkenin de İran’la yapılan nükleer anlaşmayı sürdürme kararı aldığını belirtti.

Açıklamaya göre, üç lider de İran’ın anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesinin devamından yana.

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