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FETÖ'nün 'seçim kumpası' yine vaad yine para!

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İzmir'de FETÖ'nün 118 hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir zanlının ifadesi, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri bahane ederek para topladıklarını ifade etti.
FETÖ'nün 'seçim kumpası' yine vaad yine para!
FETÖ'nün 'seçim kumpası' yine vaad yine para! FETÖ'nün 'seçim kumpası' yine vaad yine para! FETÖ'nün 'seçim kumpası' yine vaad yine para!

İzmir'de yeniden yapılanmaya çalıştığı belirlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra örgütün mali sistemiyle ilgili itiraflarda bulunan zanlının, "Para toplamakta sıkıntı yaşanınca, '24 Haziran seçimi sonrası her şey düzelecek. Sizden son kez para istiyoruz. Bir daha para istemeye gelmeyeceğiz. Herkes serbest kalacak.' diyorduk." şeklindeki ifadesi dikkati çekti.

FETÖ'nün İzmir'deki yeniden yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 73 zanlıdan, aralarında örgütün İzmir il imamı Mehmet K. ile Karadeniz bölge imamı Y.Y'nin de bulunduğu 31'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında tutuklanan 27 kişi arasında, örgütün "hususi" olarak adlandırdığı askerlerden sorumlu 2 elebaşı ile yeniden yapılanmada görev alan "eğitim danışmanı", "bölgeciler", "belletmen" gibi mensupları da yer alıyor.

İzmir'e takviye için gelmişler

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında İzmir'e son aylarda farklı illerden gelenlerin çokluğu dikkati çekiyor.

İzmir'de "Altınşehir" adıyla yeniden yapılanan ve polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonla dağıtılan örgütün, eski Ağrı, Ardahan, Trabzon il imamları ile eski Karadeniz bölge imamı, örgütün eğitim sorumluları, emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamları ile kentteki yeni oluşuma takviye yapmaya çalıştığı belirlendi.

Haklarında yakalama kararı da bulunan sözde örgüt yöneticilerinin, FETÖ'nün yönlendirmesiyle geldikleri İzmir'de sahte kimlikle faaliyet sürdürdükleri ortaya çıktı.

Hiçbiri SIM kart kullanmamış

Zanlıların tamamının örgütün şifreli haberleşme programı Eagle'ın üst versiyonu Falcon'u kullandıkları belirlendi.

Cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi cihazlarda SIM kartı kullanmayan zanlıların, güvenlik güçlerinin takibine girmemek için halka açık yerlerdeki Wi-Fi ağlarına bağlanarak iletişime geçtikleri tespit edildi.

"Seçimden sonra herşey düzelecek"

Zanlılardan elde edilen yazışma örnekleri, FETÖ'nün başta finansal faaliyetleri olmak üzere toplantılarını devam ettirdiğini açığa çıkardı. Şüphelilerin kendi aralarındaki yazışmalarda, toplantı yerleri, getirilmesi gerekenler ve bir takım talimatların iletildiği görüldü.

FETÖ'nün, çözülme ve dağılmayı önlemek için azami gayret gösterdiği de operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T'nin ifadesine yansıdı.

Örgüt mensuplarına sürekli "umut" aşılandığını belirten M.T, şunları anlattı:

"Para toplamakta sıkıntı yaşanınca, '24 Haziran seçimi sonrası her şey düzelecek. Sizden son kez para istiyoruz. Bir daha para istemeye gelmeyeceğiz. Herkes serbest kalacak.' diyorduk."

Operasyon kapsamında deşifresi yapılan bir gizli yazışma örneğinde ise örgüt hiyerarşisinde "küçük bölgeci" olarak nitelendirilen kişinin kentteki bir semtten topladığı para miktarı ve para alınanların listesi bulundu.

Ramazanda fitre almaya yönelik hazırlık yaptıkları da tespit edilen örgüt mensuplarının topladıkları 269 bin lira da örgüt üyesinin hazırladığı listede yer alıyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma başlatılmıştı. İl genelinde aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam eden 3 grup, FETÖ'nün yeni yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı belirlenerek istihbarat birimlerince takip edilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince 118 hücre evine 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sözde İzmir il imamı, eski Ağrı, Ardahan, Trabzon il imamları ile eski Karadeniz bölge imamı, örgütün eğitim sorumluları, emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamlarının da bulunduğu 73 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 kişiden 27'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmişti.

Hücre evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyal ile harici belleklerde, örgütün yeni yapılanmasına ışık tutacak bilgilere ulaşılmıştı.

Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt elebaşının videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu saptanmıştı. Ayrıca çocukların gelecekte FETÖ adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçecekleri konusunda yönlendirildikleri, bu evlerden kaçmak isteyen çocukların da cezalandırıldığı tespit edilmişti.

Evlerde kalan 33 çocuğa "eğitim çetelesi" adı altında fişleme yapıldığı, ders programının örgütün üst yöneticilerine iletildiği de belirlenmişti.

 

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