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Tillerson: ABD ahlak ve dürüstlük krizine saplandı

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ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Tillerson, ABD toplumunun ve liderlerinin "artan bir ahlak ve dürüstlük krizi"ne saplandığını ifade etti.
Tillerson: ABD ahlak ve dürüstlük krizine saplandı
Tillerson: ABD ahlak ve dürüstlük krizine saplandı Tillerson: ABD ahlak ve dürüstlük krizine saplandı Tillerson: ABD ahlak ve dürüstlük krizine saplandı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Virginia Askeri Enstitüsü mezuniyet töreninde katıldı.

Tillerson, burada yaptığı konuşmada, "Liderlerimiz, gerçeği saklamaya çalışırsa ya da biz, halk olarak artık gerçeklere dayanmayan alternatif gerçekleri kabul edersek, o zaman ABD vatandaşları olarak özgürlüğümüzden vazgeçme yoluna gireriz." dedi.

Halk olarak, özgür insanlar olarak en önemsiz görünen konuda bile gerçekten uzaklaşıldığında ABD fikrinden uzaklaşmış olunacağına işaret eden Tillerson, Amerikalılar olarak toplumdaki ahlak ve dürüstlük krizine karşı koyulmazsa Amerikan demokrasisinin alaca karanlık yıllarına gireceğini kaydetti. 

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart'ta, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Tillerson'ı görevden aldığını duyurmuştu. Tillerson, bakanlıkta yaptığı veda konuşmasında, “En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin.” demişti. 

 

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