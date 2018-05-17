Büyük patlama! İsrail'den resmi açıklama geldi

Reuters haber ajansı, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri'nde roket uyarısı yapan sirenlerin çaldığını bildirdi. Bölge sakinleri, sirenlerin ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktardı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, Golan tepelerinde İsraillilerin en az 1 roket düşürdüğünü ve Iron Dome(Demir Kubbe) hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
İsrail Ordu Sözcüsü, Golan Tepelerinde sirenlerin yanlışlıkla çaldığını ve bu bölgede herhangi bir roketin olmadığını açıkladı.
SON ZAMANLARDA GERİLİM OLDUKÇA YÜKSEK
İsrail ve Suriye güçleri arasında son dönemde birçok sıcak çatışma gerçekleşti. Son olarak Suriye'deki İran milislerinin roket fırlatması üzerine İsrail savaş uçakları çok sayıda askeri mevziyi füzelerle vurdu.