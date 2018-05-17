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İBB Başkanı Uysal'dan Yenikapı mitingi açıklaması

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İBB Başkanı Uysal'dan Yenikapı mitingi açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İsrail’in zulmüne dur demek için yarın Yenikapı Meydanı’nda düzenlenecek, 'Filistin Halkına Destek Mitingi' öncesi açıklamalarda bulundu. Uysal, miting için gerekli her türlü tedbirin alındığını belirtti.
İBB Başkanı Uysal'dan Yenikapı mitingi açıklaması İBB Başkanı Uysal'dan Yenikapı mitingi açıklaması İBB Başkanı Uysal'dan Yenikapı mitingi açıklaması

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Halkımızın rahatça ulaşım sağlaması ve miting sonrasında iftar yapması için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla hazırız. Burada yarın sadece İstanbullular olmayacak, İslam İşbirliği Teşkilatı adına gelen devlet başkanları da olacak, bu meydandan milyonlar olarak eğer gür sesle birlik ve beraberlik içerisinde bu vahşeti lanetlediğimiz takdirde inanıyorum ki netice alınacak” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin halkına yaptığı katliam sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Yenikapı’da düzenlenecek “Filistin Halkına Destek Mitingi" öncesi hazırlıklar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut mitingin yapılacağı alanda bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul halkı olarak yarın, Kudüs’e sahip çıkma, Kudüs’te yapılan yanlışı ortaya koyma adına Yenikapı’da protesto mitingi yapılacağını hatırlatarak, “Kudüs’te 63 şehidimiz, binlerce yaralımız var. Sadece bir büyükelçilik binasının açılışından daha öte ortada bir vahşet, bir soykırım denilebilecek derecede Filistinlilerin şehit edilmesi var. Masum insanların üzerine çoluk çocuk demeden, kadın erkek demeden kurşun yağdırılması var. Bu vahşete nerede olursa olsun insanlık adına tepki gösterilmesi gerekiyor ancak eğer bu Kudüs’te yapılmışsa Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak ilk kıblemizin olduğu bir mekanda yapılmışsa çok daha önemli bir hale geliyor” dedi.

“KUDÜS MİTİNGİ İSTANBUL HALKI İÇİN ÖNEMLİ BİR VAZİFE”

Kudüs’te yaşanan olaylardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağırdığını hatırlatan Başkan Uysal, “Yarınki mitingde aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devlet başkanları ve temsilcileri de orada olacak. İstanbul halkı için yarın Yenikapı’da yapılacak protesto mitingi çok önemli bir vazife, çok önemli bir görev haline dönüşüyor. Sesimizi dünyaya duyurma adına, Kudüs’te yapılan bu vahşeti dünyanın gündemine taşıma adına çok önemli bir görev haline geliyor. Kudüs’te yaşananları televizyonlarda, haberlerde seyreden her İstanbullunun, her Türk vatandaşının duyduğu öfkeyi hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Ancak sadece evinde televizyonları başında haberleri seyrederken tepki göstererek değil, yarın burada protesto mitinginde olmaları çok daha önemli” diye konuştu.

“1.5 MİLYON İNSANI TAŞIYABİLECEK SİSTEMİMİZ HAZIR HALDE”

Başkan Mevlüt Uysal, bütün siyasi partilerin ve İstanbulluların mitinge davetli olduğunu kaydederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak protesto mitinginin daha rahat geçebilmesi adına her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın buraya daha rahat ulaşabilmeleri adına her türlü tedbiri aldık. Koymuş olduğumuz ilave ek İETT seferleri, yine ulaşım adına metrolardaki ve şehir hatlarındaki düzenlemelerle yaklaşık 1.5 milyon insanı buraya taşıyabilecek ulaşım sistemimiz hazır halde olacak. İstanbullular buraya gelirken tereddüt etmesinler, ulaşım problem olmayacak inşallah. Ramazan ayında olduğumuz için vatandaşlarımız oruçlu bir şekilde buraya gelecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 50-60 bin İstanbulluya burada iftar soframızı kuracağız. O konuda da bir tereddütleri olmasın. İstanbullular, gerek miting öncesi buraya ulaşım, gerek evine dönemeyecek olanlara iftar açma, gerekse de miting bittikten sonra evlerine ulaşım adına hiçbir sorun yaşamayacaklar.”

“Burada yarın sadece İstanbullular olmayacak, İslam İşbirliği Teşkilatı adına gelen devlet başkanları da olacak” diyen Uysal, “Bu meydandan milyonlar olarak eğer gür sesle birlik ve beraberlik içerisinde bu vahşeti lanetlediğimiz takdirde inanıyorum ki netice alınacak. Kudüs’e çok daha iyi bir şekilde sahip çıkacağımızı düşünüyorum. Ben şimdiden bu mitinge emek çeken STK, vakıf, dernek bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız bu mitingi organize etme adına çağrıda bulundu. İnanıyorum ki bütün siyasi partiler buna destek verecek. Buraya gelecek arkadaşlarımızın Kudüs’e sahip çıkma adına çok önemli bir görev ifa edeceğini düşünüyorum. İnşallah güçlü bir kalabalıkla bu mitingi yapacağız. Kudüs nasıl ki geçmişte bütün inançların merkezi konumunda korunmuş ise aynı şekilde o statüsünün devamını inşallah bu mücadeleyle devam ettiririz” şeklinde konuştu.

AKBULUT: “GÜÇLÜ BİR SES OLARAK SESİMİZİ DÜNYAYA DUYURMALIYIZ”

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Hamza Akbulut ise Kudüs’ün öneminden bahsederek, “Kudüs neden önemlidir? Kudüs İslam’ın ilk kıblesidir. Peygamber efendimizin miraca çıkmış olduğu yerdir. Bütün peygamberlerin Kudüs’te makamı vardır. Onu düşman çizmesinin altından kurtarmamız lazım. Yarın burada yapılacak olan mitinge bütün halkımızı davet ediyoruz. Güçlü bir ses olarak hepimiz sesimizi bütün dünyaya duyurmalıyız. Mitingimize bütün desteğini çekinmeden veren, yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Yenikapı Miting Alanı’nda yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek miting kapsamında alana üzerinde “Zulme lanet, Kudüs'e destek" yazılı büyük bir sahne kuruldu. Sahnenin iki yanında ise “İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları yer alıyor.

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