Milli İrade Platformu'ndan Filistin çağrısı

Platform, yarın düzenlenecek İİT Olağanüstü Zirvesi'nde Filistin ve Kudüs için acil, cesur ve somut kararlar alınması çağrısı yaptı.

Milli İrade Platformu, yarın İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ndeFilistin ve Kudüs için acil, cesur ve somut kararlar alınması çağrısı yaptı.

Platformun, ulusal gazetelere verdiği ilanda İsrail'in kuruluşundan bu yana Siyonist, işgalci, terörist tavrını devam ettirdiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs'ta bunu bir kez daha yaptığı katliamla ispat etmiştir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, uluslararası hukuk açısından da gayr-ı meşrudur ve derhal bu karardan vazgeçilmelidir. Kudüs meselesinde, Müslüman devletlerin duyarsızlığı, üzüntü vericidir ve bu zilletten bir an önce kurtulmalıdır. 18 Mayıs Cumagünü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı acil, cesur ve somut kararlar almalı. 'Dünya beşten büyüktür'ü hayata geçirmelidir. Ülkemizin ve Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Kudüs konusundaki kararlılığı güçlü şekilde desteklenmelidir."

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" başlığıyla düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşlarının ortak basın metnini okudu.

SİYONİZMİN KANLI YÜZÜ ORTAYA BİR KEZ DAHA ÇIKMIŞTIR

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının ekonomik ve siyasi buhranlarla boğuşan dünyayı daha büyük bir kaos ortamına sürüklediğine dikkati çeken Tülün, "1948'den itibaren işgallerini artırarak devam ettiren siyonist İsrail, yaptığı katliamlarla tam bir terör devleti haline gelmiş ve başta Amerika olmak üzere emperyalist güçlerden almış olduğu cesaretle ramazan arifesinde çok büyük bir katliam daha gerçekleştirmiştir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışçıl yollarla protesto edenlere yönelik saldırılarda çok sayıda Filistinli kardeşimiz şehit olmuş ve binlercesi de yaralanmıştır. Bu olaylar esnasında yaşananlar bir kez daha siyonizmin kanlı yüzünü ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Tülün, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katliamlara halklar nezdinde tepki gösterildiği belirterek, devletlerin duyarsızlığının ise tahammül edilemez noktaya geldiğini söyledi.