Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde vekillerle iftar programında konuştu.
'ONU ARADIM VE KONUŞTUM'
Erdoğan, konuşması sırasında, İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşlarının hedefi haline gelen kadını arayarak teşekkür ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kitapsız, imansız, o bayrağı almaya çalışırken o vermedi. Onu aradım ve konuştum. Sen bu asrın Nene Hatunu'sun dedim" ifadelerini kullandı.
17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
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Erdoğan'dan hainlere haddini bildiren kadına övgü!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde vekillerle iftar programında konuştu.
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