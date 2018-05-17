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Suudi Veliaht Prensi nerede? 27 gündür ortada yok

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27 gündür ortalıkta gözükmeyen Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Veliaht Prensi nerede? 27 gündür ortada yok
Suudi Veliaht Prensi nerede? 27 gündür ortada yok Suudi Veliaht Prensi nerede? 27 gündür ortada yok Suudi Veliaht Prensi nerede? 27 gündür ortada yok

 İran merkezli Keyhan gazetesi, Suudi Veliaht Prensi'nin geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın Muhammed bin Selman, 27 gündür ortalıkta gözükmüyor. İran'ın aşırı muhafazakar eğilimli gazetesi Keyhan, bir Arap istihbarat servisine dayanarak, Suudi Veliaht Prensi'nin geçen ayki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bir Arap ülkesinin üst düzey yetkililerine gönderilen istihbarat raporunu gördüğünü öne süren İran'ın Keyhan gazetesi, Suudi Arabistan'ın fiili kralı konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) 21 Nisan'da sarayına düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceği iddiasını aktardı.

Rapora göre saldırı sırasında MbS'nin iki kurşunla vurulduğunu kaydeden gazete, nisan ayının sonlarından beri hiç ortada gözükmediğine göre veliahtın ölmüş olabileceğini yazdı.

21 Nisan'da başkent Riyad'daki Suudi Kralı'nın sarayı yakınlarından şiddetli silah sesleri gelmişti. Ardından Kral Selman ile oğlu MbS'nin Riyad'da ABD'nin koruması altındaki bir hava üssünün sığınağına götürüldüğü haberleri gelmişti.

'SARAY ÜZERİNDE UÇAN İHA'YA GÖRE HAREKET ETTİLER'

Suudi yetkililer ve medya organları olayla ilgili sessizliğini korurken çelişkili haberler ve tanıklıklar su yüzüne çıktı.

Saray yakınında oturanlar darbe girşiminde bulunulduğundan, saraya saldıran askerlerin saray üzerinde uçan bir İHA'nın gönderdiği görüntüler ve istihbarata göre hareket ettiğinden söz etti.

'ÜST DÜZEY KARA SUBAYI LİDERLİĞİNDE'

Suudi muahelefetinin üyeleri de kara kuvvetlerinden üst düzey bir subayın kral ile veliaht prensi öldürmek için saraya baskın düzenlediğini söyledi.

'VELİAHTIN MUHAFIZLARI DİZGİNLERİ ELE ALDI'

Olayla ilgili videolarda sarayın çevresine çok sayıda zırhlı aracın konuşlandığı gözlendi. Ardından başkentte güvenliğin sağlanması görevini MbS'nin özel muhafızları üstlendi. Saray üzerinde MbS'nin özel muhafızlarının helkopterleri devriye gezerken Riyad hava sahası tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatıldı.

MEDYA KARŞISINA ÇIKMADAN GÜN GEÇİRMEZKEN

Medyatik bir kişilik olan ve hemen her gün kamuoyunun karşısına çıkıp haber olan 33 yaşındaki Suudi Veliaht Prensi'nin o zamandan beri 27 gündür ortalıkta gözükmemesi dikkat çekiyor.

CIA Direktörlüğünden ABD Dışişleri Bakanlığına geçen Mike Pompeo'nun bu sıfatla ilk kez 28 Nisan'da Riyad'a yaptığı ziyarette de MbS medyanın karşısına çıkmadı. Pompeo'nun sadece Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'le futuğrafları yayımlandı.

DARBE SÖYLENTİSİ DE DÜŞMANI DA ÇOK

21-28 Nisan aralığında yayımlanan bazı fotoğraflar Veliaht Prensi Suudi ve yabancı yetkililerle birarada gösterdi, ama bu fotoğrafların çekilme tarihi açıklanmadı.

Kral Selman'ın oğlu olan ve Haziran 2017'de 1. Veliaht pozisyonuna geldiğinden beri yolsuzlukla mücadele adı altında yüzlerce üst düzey ismi gözaltına almak dahil tartışmaya açık, radikal icraatlara imza atan MbS'nin düşmanı çoktu ve sürekli darbe hazırlığı dedikoduları kol geziyordu.

Sputnik

 

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