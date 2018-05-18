18 Mayıs 2018 Cuma3 Ramazan 1439
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Pentagon sözcüsünden küstah açıklama

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik açıklamasında, "İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz.' dedi.
Pentagon sözcüsünden küstah açıklama
Pentagon sözcüsünden küstah açıklama Pentagon sözcüsünden küstah açıklama Pentagon sözcüsünden küstah açıklama

White, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü White, Gazze'deki İsrail katliamını hatırlatan AA muhabirinin, "Bakan (Jim Mattis) Gazze'de yükselen tansiyon ve İsrail ordusu tarafından öldürülen siviller konusunda kaygılı mı?" sorusunu geçiştirmeye çalıştı.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Elçilikteki güvenlik güçlerinin sayısını artırdıklarını anlatan White, "Şunu ifade edebilirim, biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz. Ancak İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." diye konuştu.

"O zaman oradaki katliamları haklı mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine de White, bölgeyi yakından izlediklerini belirterek, İsrail'in kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna yönelik ifadesini tekrar etti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor. İsrail askerlerinin, göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit düştü, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

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