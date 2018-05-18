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Yarışma bahanesiyle Peygamberimize hakaret etme planı

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Hollanda'da ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamentoda, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile ilgili karikatür yarışma düzenleyeceğini açıkladı.
Yarışma bahanesiyle Peygamberimize hakaret etme planı
Yarışma bahanesiyle Peygamberimize hakaret etme planı Yarışma bahanesiyle Peygamberimize hakaret etme planı Yarışma bahanesiyle Peygamberimize hakaret etme planı

Hollanda'da İslam düşmanı açıklamalarıyla bilinen siyasetçi Geert Wilders, Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) konu alan bir karikatür yarışma düzenleyeceğini açıkladı. 'İfade özgürlüğü'nü kılıf gösteren Wilders, yarışmacılara para ödülü verecek!

Aşırı sağcı lider, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak düzenlendiğini savundu. Wilders, daha önce de İslam'a ve Müslümanlara karşı skandal ifadeler kullanmış ve provokatif bir siyaset izlemişti.

Wilders, sosyal medya hesabından, "Özellikle İslam'a karşı düşünce özgürlüğü baskı altında. Bunu hiçbir zaman kabullenemeyiz. Bu yüzden geçmişte Müslüman olan dünyaca ünlü karikatürcü Bosch Fawstin ile bu yıl Temsilciler Meclisinde "Muhammed-karikatür yarışması" düzenleyeceğim."paylaşımında bulundu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Wilders'in, milletvekili bulunan siyasi partilerin parlamento binasında yılda bir kez etkinlik düzenleme hakkını bunun için kullanacağı belirtilirken, yarışmaya izin verilmediği takdirde başka bir mekanda organizasyonu düzenleyeceği kaydedildi.

AMACI MÜSLÜMANLAR'I PROVAKE ETMEK

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu yaptığı açıklamada, Wilders'in amacının ramazan ayında Müslümanları provoke etmek olduğunu ve bunu bilerek yaptığını söyledi.

Kuzu, "Bunun provokatif bir hareket olduğunu kendisi de bildiği için içindeki kin ve nefreti dışa vurarak ülkede yaşayan Müslümanları oyuna getirmek istiyor. Artık bu tür provokasyonlara burada yaşayan Müslümanların karnı tok. Wilders gibi Müslümanlara karşı nefret ve kin duyan kişilerin oyununa gelmemek lazım." dedi.

Wilders'in yıllardır bu tür provokasyonları zaman zaman yaptığını ifade eden Kuzu, "Bu etkinliği zaten ancak Mecliste ofisinin olduğu, ona ayrılan bölümde yapabilir çünkü buna benzer siyasi içerikli etkinlikleri veya gösterileri Meclisin lobisi gibi herkesin ulaşabileceği yerde yapılmasına izin verilmez." diye konuştu. 

Bazı Hollandalılar sosyal medyada Wilders'e tepki göstererek, "Bu yaptığı, adamın zihinsel özürlü olduğunu gösteriyor. Gerçekten bu adamı bakım evine almalı. Hollanda'nın bu çocuk akıllıya karşı korunmaya hakkı var", "Başka daha iyi yapacak işin yok mu? Ben senin aldığın maaşın zaten boşa gittiğini biliyordum ama bu herşeyi daha iyi gösteriyor" ve "Sensin aslında Müslümanlara özgürlük hakkı tanımayan." mesajları paylaştı.

Hollanda Parlamentosu Sözcüsü Anna Kodde de "Henüz Meclise böyle bir başvuru yapılmadı" ifadesini kullanarak, diğer başvurularda olduğu gibi değerlendirmek için önce başvurunun yapılmasını bekleyeceklerini bildirdi.

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