18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 102.725 0.84
  • Altın: 184,633 -0.28
  • Dolar: 4,4515 -0.09
  • Euro: 5,2578 -0.02

10 ilde uygulanmaya başlandı! Anında ekrana yansıtılıyor

»
"Tak-Bul Gözlüğü" sistemi, Gaziantep'te arama noktasında jandarma ekiplerinin işini hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor.
10 ilde uygulanmaya başlandı! Anında ekrana yansıtılıyor
10 ilde uygulanmaya başlandı! Anında ekrana yansıtılıyor 10 ilde uygulanmaya başlandı! Anında ekrana yansıtılıyor 10 ilde uygulanmaya başlandı! Anında ekrana yansıtılıyor

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde jandarmatarafından uygulanan sistemde, gözlüğün kamerasına yansıyan verilerin, doğrulanması için hücresel bağlantı ile İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı veri tabanına ulaştırılıyor.

Akıllı gözlük, yeni kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra plakaları tarıyor. Bu sayede belgelerin doğruluğu ve kişi hakkındaki arama veya yakalama kararları, jandarma personelinin ekranına yansıtılıyor.

d3wyx_1526596559_0024.pngievns_1526596570_3874.png

10 İLDE UYGULANIYOR

Ayrıca, kalabalık ortamlarda yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheli kişilerin tespitini kolaylaştırıyor. Yetkiler, uygulamanın Türkiye'de 10 ilde sürdürüldüğünü ve şehirlerarası sefer yapan bir otobüsteki kimlik kontrolünün 3 dakikada tamamlanmasının vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını bildirdi.

Öte yandan jandarma, arama çalışmaları sırasında dedektör köpeklerden de yararlanıyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rehberindeki "Esra abla" bakın kim çıktıRehberindeki "Esra abla" bakın kim çıktıFatih A. adlı vatandaşın, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşandığı eşi Eda A.’nın sevgilisi Recep Ö.’ye (telefona ‘Esra Abla’ diye kaydedilen kişi) yuvasını yıktığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasının reddi, AYM tarafından yerinde bulundu.
Paylaştığı görüntüler olay olmuştu! Kendini böyle savunduPaylaştığı görüntüler olay olmuştu! Kendini böyle savunduErzurum'da ayağıyla otomobil kullanıp, meyve yiyen sürücü gözaltına alındı. Şahıs, yaptıklarının mizah amaçlı olduğunu söyledi.
14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını örgüt üyelerine dağıttığı tespit edilen 21 FETÖ üyesi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 14 ilde yürütülüyor.
17 bin başvuruyu karara bağladı! Mesleğe iadeler var17 bin başvuruyu karara bağladı! Mesleğe iadeler varOlağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 17 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 660 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.
Altay tankı için geri sayım başlıyorAltay tankı için geri sayım başlıyorSavunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Altay tankının seri üretim sözleşmesini imzalamak üzere olduklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan çözüm süreci açıklamasıCumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan çözüm süreci açıklamasıCumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemde yeni bir çözüm sürecinin olmadığını açıkladı.
  • 10 ilde uygulanmaya başlandı! Anında ekrana yansıtılıyor18 Mayıs 2018 Cuma 10:00
  • TSK'dan sınır ötesi operasyon: İmha edildiler18 Mayıs 2018 Cuma 09:40
  • İstanbul'da büyük gün! Rekor bekleniyor18 Mayıs 2018 Cuma 09:21
  • Valiler kararnamesi yayımlandı!18 Mayıs 2018 Cuma 08:47
  • FETÖ'cüleri 'paket' korkusu sardı!18 Mayıs 2018 Cuma 07:30
  • Kudüs zirvesi! Dünyaya çağrı yapılacak18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
  • Erdoğan'dan hainlere haddini bildiren kadına övgü!17 Mayıs 2018 Perşembe 22:33
  • Ceza böyle olur: Tecavüzcüye yarım asırlık hapis!17 Mayıs 2018 Perşembe 22:10
  • Milli İrade Platformu'ndan Filistin çağrısı17 Mayıs 2018 Perşembe 21:57
  • İBB Başkanı Uysal'dan Yenikapı mitingi açıklaması17 Mayıs 2018 Perşembe 21:56
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri