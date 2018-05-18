ABD’den PYD’ye 200 TIR silah!

Ankara-Washington temaslarında, Suriye’deki proje terör örgütü PKK/PYD’nin başta Münbiç olmak üzere işgal ettiği bölgelerden çekileceğine ilişkin sözler veren ABD, bu sözün aksine teröristlere yeni silahlar gönderdi.
Zırhlı araçlar, ağır silahlar ve mühimmatlarla yüklü 200 TIR’dan oluşan konvoy, önceki gün teröristlere teslim edildi.
SINIR KAPISINDAN GEÇİŞ YAPTI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarından hareket eden silah yüklü 200 TIR, yine IKBY’nin kontrolündeki Semelka Sınır Kapısı’nı kullanarak Suriye’ye geçiş yaptı.