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İstanbul'da büyük gün! Rekor bekleniyor

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İstanbul'da büyük gün! Rekor bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitingi bugün Yenikapı’da yapılacak. Miting nedeniyle bazı yollar saat 9.00’da ve 12.00’de kademeli olarak kapatılacak. Mitinge rekor katılım bekleniyor.
İstanbul'da büyük gün! Rekor bekleniyor İstanbul'da büyük gün! Rekor bekleniyor İstanbul'da büyük gün! Rekor bekleniyor

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi saat 16.00'da yapılacak. Mitingin düzenleneceği Yenikapı'da milli yas nedeniyle yarıya indirilen Türk bayrağı da dikkat çekerken, alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

BAHÇELİ DE KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mitinge katılacak.

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını vurgulayarak, "Yarın (bugün) saat 16.00'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek Zulme Lanet, Kudüs'e Destek mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız" ifadelerine yer verdi.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

İsraıl'ın zulmüne karşı dünyaya Filistin halkının yanındayız mesajı verilecek. 'İnsanlık adına haydi meydana' sloganıyla birçok STK, dernek, platform, iş dünyasından gruplar Kudüs'te yaşananları protesto etmek için Yenikapı'ya geleceğini duyurdu. İstanbul'a yakın illerden ve yurtdışından da mitinge katılım bekleniyor.

Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası marşlar ve ezgilerin yer alacağı konserlerin ardından konuşmalar yapılacak. Miting sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi için İstanbul'a gelen İslam dünyası liderleriyle Kudüs ve İsrail zulmüne karşı yapılacaklar konuşulacak.

MİTİNG NEDENİYLE TRAFİĞE ÖNLEM

Marmaray, deniz yolu ve toplu taşımayla alana gelecek vatandaşlar için sefer sayıları artırılacak. Miting nedeniyle bazı yollar kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek.

SAAT 09.00 TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Atatürk Bulvarı’ndan gelip Unkapanı Köprü’den Sirkeci’ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım, Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesi’nden gelen akım Unkapanı köprü altından Sirkeci istikametine kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti, Sirkeci sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi, Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar ile tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı Tünele 10. Yıl caddesi katılım ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil Kenedy Caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü olarak, Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş trafiğe kapatılacağı belirtildi.

SAAT 12.00 TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Sirkeci’den Galata Köprüsüne Karaköy istikametine gidiş, Unkapanı Köprü’den Cemil Birsel Ragıp Gümüşpala, Galataya Karaköy istikametine gidiş, Karaköy’den galata köprüsü Sirkeci istikametine gidişin trafiğe kapatılacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafik akımının, D-100 kuzey – güney yol, Havuzlu kavşak – Atatürk Havalimanı Caddesi  – Basın Ekspres Yolu, Ataköy sahil –  Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi – Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil – Atatürk Bulvarı istikametine yönlendirileceği açıklandı.

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