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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan çözüm süreci açıklaması

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan çözüm süreci açıklaması
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündemde yeni bir çözüm sürecinin olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan çözüm süreci açıklaması Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan çözüm süreci açıklaması Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, çözüm süreci iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kalın, şu ifadeleri kullandı: 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur.

Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır.

Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir."

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