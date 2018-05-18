Yeni gelinin takı yalanı! Çalındı dedi bakın nereden çıktı..

Altınlarının çalındığını söyleyen gelin düğünden 2 gün sonra jandarmaya başvurdu.

Altınların çalınmadığı ve gelinin yalan söylediğine kanaat getiren jandarma, savcılık talimatıyla Gülay Ş. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ekipler, Menemen yolu üzerinde eşiyle birlikte İzmir’e giderken gözaltına aldı.

İstanbul’da yaşayan 46 yaşındaki Gülay Ş., internet üzerinden tanıştığı İzmirli şoför Salih Ş. ile 5 Mayıs günü Dikili’de ikinci evliliğini yaptı. Gelin Gülay Ş., düğünden 2 gün sonra, takılan 27 bin TL değerinde altın, 5 bin TL para ile kendisine ait olan 13 bin TL değerinde diğer altınlarının çalındığını söyleyerek jandarmadan yardım istedi.

Evde inceleme yapan jandarma, kapı ve pencerelerde bir zorlama olmadığını tespit etti. Olayın hırsızlık olmadığından şüphelenen ekipler, Gülay Ş.’yi araştırmaya başladı.

DOKTOR DA DEĞİLMİŞ

Gülay Ş.’nin GATA Haydarpaşa Hastanesi’nde doktor olarak çalıştığını ve oradan ayrıldığını söylemesiyle, hastane arandı. Gelen yanıt üzerine, Gülay Ş.’nin doktor olmadığı ve GATA’da hiçbir dönem çalışmadığı öğrenildi. Altınların çalınmadığı ve gelinin yalan söylediğine kanaat getiren jandarma, savcılık talimatıyla Gülay Ş. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Kadını evde bulamayan ekipler, Menemen yolu üzerinde eşiyle birlikte İzmir’e giderken gözaltına aldı. Yanında bulunan bavulda ve üzerinde yapılan aramada 3 ayrı soyadı bilgisi bulunan nüfus cüzdanı, 40 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile 5 bin TL ele geçirilen Gülay Ş., “Eşimi seviyorum. Düğün öncesinde eşimin ailesi altınları istemişti. Ben de onlara altınları vermemek için böyle bir yalan söyledim” dedi. Salih Ş. de olayın dolandırıcılık olmadığını, eşini sevdiğini belirterek “Altınların bavula nasıl girdiğini bilmiyor. Yanlış anlaşılma oldu. Kendi yapan insan kendini şikâyet eder mi? Önemli olan altınların bulunması. Altınlar bulundu, kimseden şikâyetçi değiliz” diye konuştu. Gülay Ş. serbest bırakıldı.

HABERTÜRK