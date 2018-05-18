18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap!

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Gece saatlerinde İran basını tarafından ortaya atılan "Suudi veliaht prensi Selman öldü" haberi, Suudi Arabistan tarafından dolaylı olarak yalanlandı. Selman'ın ofisinden bir fotoğraf paylaşıldı.
Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap!
Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap! Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap! Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap!

İran basını Suudilerin örnek olarak gösterdiği Prens Muhammed bin Salman'ın öldüğünü yazmıştı. Arap istihbaratına dayandırılan haberde Suudi Prens'in geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ve sonrasında drone alarmı olarak açıklanan darbe girişiminde yaralanarak öldüğünü yazdı.

Bu iddia Suudiler tarafından dolaylı yollarla yalanlandı.

SELMAN'IN OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

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FOTOĞRAF ESKİ İDDİALARI

Veliaht Prens'in ofisinden yayınlanan fotoğrafta her ne kadar ölüm iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmasa da, yayınlanan fotoğraf ile Selman'ın hayatta ve hala güçlü olduğu mesajı verilmeye çalışılıyor.

Selman'ın ofisi bu mesajı vermeye çalışırken, sosyal medyada yer alan bazı iddialarda da fotoğrafın eski olduğu belirtiliyor. konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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