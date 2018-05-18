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Türk futbolunun acı günü! Hayatını kaybetti..

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Türk futbolunun acı günü! Hayatını kaybetti..
Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem olan Doğan Babacan 88 yaşında hayatını kaybetti.
Türk futbolunun acı günü! Hayatını kaybetti.. Türk futbolunun acı günü! Hayatını kaybetti.. Türk futbolunun acı günü! Hayatını kaybetti..

Doğan Babacan, Türk futbolcu ve hakem. FIFA Dünya Kupası finallerinde maç yönetmiş ilk Türk hakemi olarak tarihe geçti. Futbola 1946 yılında Beşiktaş Genç Takımı'nda başladı. Beyoğluspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde futbol oynadı.

İLK KIRMIZI KARTI GÖSTERDİ

Doğan Babacan, Batı Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1974 Dünya Kupası'nda düdük çalarak, Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem olmuştu.

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14 Haziran 1974 tarihinde Batı Almanya-Şili maçında orta hakem olarak görev yapan Babacan'ın Şilili futbolcu Carlos Caszely'e 67. dakikada gösterdiği kırmızı kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı olarak tarihe geçmişti.

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