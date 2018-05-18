BM'den İsrail'i sarsacak açıklama!

Birleşmiş Milletler(BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere ateş açtığı ve 62 kişinin şehit edildiği olayların savaş suçu olduğunu ifade etti.
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Birleşmiş Milletler(BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere ateş açtığı ve 62 kişinin şehit edildiği olayların savaş suçu olduğunu ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...