18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 35°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 102.204 0.33
  • Altın: 185,489 0.18
  • Dolar: 4,4793 0.54
  • Euro: 5,2759 0.32

Karar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecek

»
İranlı milletvekili Ebulfazl Ebu Turabi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İran'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 18 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum ettiğini söyledi.
Karar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecek
Karar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecek Karar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecek Karar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecek

 

Necef Abad kenti milletvekili Ebu Turabi, İran merkezli Şark gazetesine yaptığı açıklamada, UCM'nin İran'ı BAE'ye 18 milyar dolar ödemeye mahkum ettiğini belirtti.

Ebu Turabi, İran'ın bu cezaya çarptırılmasına sebep olduğu iddia edilen Petrol Bakanı Bijen Zengene hakkında meclise gensoru önergesi sunulacağını ifade etti.

PETROL ANLAŞMASI

İran Petrol Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili de eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Crescent anlaşmasının İran tarafından ihlal edildiğini iddia ederek, bu dosyadan İran'ın ceza alabileceğini kaydetti.

İran Ulusal Petrol Şirketi ile merkezi BAE'de bulunan petrol ve gaz şirketi Crescent Petroleum arasında 2001 yılında anlaşma imzalanmış, Crescent Petroleum İran tarafının anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle dava açmıştı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yine Starbucks yine skandal!Yine Starbucks yine skandal!Starbucks'ın ismi bir kez daha müşterilere yönelik ırkçılıkla anılıyor. Los Angeles'ta yaşanan bir olayda Latin Amerikalı bir müşterinin siparişinde, bardağına isminin yerine Meksikalıları aşağılamak için kullanılan "beaner" yazıldığı ortaya çıktı
Karar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecekKarar verildi!İran BAE'ye 18 milyar dolar ödeyecekİranlı milletvekili Ebulfazl Ebu Turabi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İran'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 18 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum ettiğini söyledi.
Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi!Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi!İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, kızı Yuliya ile zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan eski Rus ajan Sergey Skripal, kaldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi.
Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap!Selman öldü iddialarına Suudi Arabistan'dan fotoğraflı cevap!Gece saatlerinde İran basını tarafından ortaya atılan "Suudi veliaht prensi Selman öldü" haberi, Suudi Arabistan tarafından dolaylı olarak yalanlandı. Selman'ın ofisinden bir fotoğraf paylaşıldı.
BM'den İsrail'i sarsacak açıklama!BM'den İsrail'i sarsacak açıklama!BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.
Ruhani'den İstanbul yolunda çok sert açıklama!Ruhani'den İstanbul yolunda çok sert açıklama!İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı.
  • NATO ülkelerine sert uyarı: Onlarla ilgileneceğiz!18 Mayıs 2018 Cuma 11:29
  • Almanya'dan ABD'ye: Gereken cevap verilir!18 Mayıs 2018 Cuma 11:28
  • Netanyahu'dan 'Arap ülkeleri' açıklaması!18 Mayıs 2018 Cuma 11:15
  • Suriye'de saldırılar altında ilk iftar18 Mayıs 2018 Cuma 10:15
  • Yarışma bahanesiyle Peygamberimize hakaret etme planı18 Mayıs 2018 Cuma 09:30
  • ABD’den PYD’ye 200 TIR silah!18 Mayıs 2018 Cuma 09:19
  • Salgın yayılıyor! Tehlike büyüyor18 Mayıs 2018 Cuma 09:15
  • Refah Kapısı Ramazan boyunca açık olacak18 Mayıs 2018 Cuma 08:16
  • ABD'den Türkiye açıklaması: İlişkileri etkilemez18 Mayıs 2018 Cuma 08:15
  • Trump'tan Merkel'e baskı! Şimdi de Almanların üstüne yürüyor18 Mayıs 2018 Cuma 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri