18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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Dünyanın gözü İstanbul'da! Türkiye'den sert mesaj

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Dünyanın gözü İstanbul'da! Türkiye'den sert mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine İstanbul'da toplanan İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.
Dünyanın gözü İstanbul'da! Türkiye'den sert mesaj Dünyanın gözü İstanbul'da! Türkiye'den sert mesaj Dünyanın gözü İstanbul'da! Türkiye'den sert mesaj

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Kudüs gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, "Zirve sonunda kabul edeceğimiz bildiride, Filistin davasının ve Kudüs'ün konumunu bir kez daha vurgulayacağız. Bu konuda birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD'yi takip etmelerini engellemeliyiz." dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"BM Genel Kurulu'nda ABD'nin hukuk dışı kararına güçlü tepki gösterilmişti. Ancak ABD yönetimi uluslararası toplumun iradesini yok saymaktan vazgeçmedi. İsrail ise ABD'nin bu fütursuz tutumundan cesaret alarak, masun Filistinlileri soğukkanlı bir şekilde katletti.

ABD'Yİ TAKİP ETMELERİNİ ENGELLEMELİYİZ

İsrail'in insanlık suçuna en sert tepkiyi vermemiz gerekiyor. Filistin meselesinin çözümü için elimizi taşın altına koymalıyız. Zirve sonunda kabul edeceğimiz bildiride, Filistin davasının ve Kudüs'ün konumunu bir kez daha vurgulayacağız. Bu konuda birlik olmalı ve başka ülkelerin ABD'yi takip etmelerini engellemeliyiz. Bazı İİT üyelerinin dahi Filistin davasına sahip çıkmaması bizi üzüyor. Buna karşı da tedbirlerimizi almamız gerekiyor.

İsrail'in işgal, şiddet ve zulüm politikalarının sona erme zamanı çoktan gelmiştir. İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız. Zirve sonundaki bildiride Kudüs'ün tarihi statüsünün değiştirilmesine izin vermeyeceğimizi haykıracağız.

Filistinli kardeşlerimizin ekonomik olarak da desteklenmeleri gerekiyor. Filistinli mültecilerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıyız. Tüm bu hususlara bildirimizde yer verdik sizlerin de katkılarıyla."

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