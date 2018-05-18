18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi!

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Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi!
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, kızı Yuliya ile zehirlendikten sonra hastaneye kaldırılan eski Rus ajan Sergey Skripal, kaldığı Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi.
Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi! Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi! Eski Rus ajan hastaneden taburcu edildi!

 

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin açıklamasında "Sergey Skripal,Salisbury Bölge Hastanesi'nden taburcu edildi. Sayın Skripal ve kızı Yuliya Skripal, DS Nick Bailey (Salisbury'deki zehirlenme olayına müdahale eden ve aynı gün yoğun bakıma alınan polis) ile birlikte sinir gazına maruz kaldıktan sonra 4 Mart 2018'de hastaneye kabul edilmişti. Hepsi taburcu edildi" ifadeleri kullanıldı.

HASTANE TEDAVİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİYOR

Salisbury Bölge Hastanesi, ikilinin tedavisiyle ilgili ayrıntıları vermeyeceğini açıkladı.

"GİZLİ BİR YERE GÖTÜRÜLDÜLER"

Sergey ve Yuliya Skripal'in güvenlikleri için gizli bir yere götürüldüğü belirtiliyor. Yuliya Skripal 11 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.

SKİRPAL'E SUİKAST GİRİŞİMİ

İngiltere’nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal’in yanında aynı durumda bulunan kişinin, kızı Yulia olduğu belirlenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yoğun bakımda tedavileri devam eden 66 yaşındaki Skirpal ile 33 yaşındaki kızı Yulia’nın kanında "bilinmeyen bir madde" bulunduğu bildirilmişti. İngiliz polisi baba ve kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı güvenlik kordonuna alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile bir kadının Rus vatandaşı olduğu ve Rus istihbaratı adına çalıştığı belirtilmişi.

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