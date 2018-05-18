Başbakanlık, Filistin'e Yardım Genelgesi yayımladı

Filistin İnsani Yardım Kampanyası ile İlgili 2018/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Genelge şu şekilde:



Başbakanlıktan:

Konu : Filistin İnsani Yardım Kampanyası

GENELGE

2018/10

İsrail'in Gazze'de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin'de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam etmektedir. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafıfletilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerekli her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu hususta ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Başlatılan bu yardım kampanyasında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

2. Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, Filistin Halkına ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basımınızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan