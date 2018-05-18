Hükümetten Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı!

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir'' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Amerikalılar Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun başvuru yapılmadığını söyledi" açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir. Sayın İnce, siz alenen yalan söylüyorsunuz ve ABD'den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz. Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür, kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez.

FETÖ kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun birinci derecede faili terörist başı Gülen ve onun bilumum teröristlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, bulacağız, getireceğiz, yargıya teslim edeceğiz. Kaçış yok."

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bu arada konuyla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanlığı'ndan geldi.



Açıklamada ''Talepler, ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır. Sayın İnce'nin kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır'' denildi.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cnn Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanıp şöyle konuşmuştu: ''24 haziranda cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı temizleyeceğiz, bağımsız bir yargı kuracağız dedim.Gülen'i getirteceğimizi söyledim. Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler.Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum: Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı?''