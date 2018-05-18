Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir çelik fabrikasında çalışan bazı işçiler, bugün öğle saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine fabrikaya, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal maddeden etkilendikleri öne sürülen yaklaşık 30 işçi, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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Fabrikada kimyasal kabus!
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