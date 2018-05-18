18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 36°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 102.411 0.53
  • Altın: 185,820 0.36
  • Dolar: 4,4852 0.67
  • Euro: 5,2838 0.47

Son seçim anketi açıklandı

»
Türkiye genelinde 2 bin 650 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, kesinlikle oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 47,20 olurken, kararsızların ise yüzde 9,59’u oluşturdu. Kaynak: Son seçim anketi açıklandı
Son seçim anketi açıklandı
Son seçim anketi açıklandı Son seçim anketi açıklandı Son seçim anketi açıklandı

Politic’s firması tarafından 25 Nisan-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2 bin 650 kişi ile 26 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı. 

ERDOĞAN AÇIK ARA FARKLA ÖNDE

24 Haziran'da oy kullanacak seçmenlere başkanlık sisteminde kesinlikle oy vermeyi düşündüğünüz lider sorusuna yüzde 47,20 oranında Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 23,08 oranında Muharrem İnce yüzde 11.12 Meral Akşener, yüzde 7,68 Selahattin Demirtaş, yüzde 1,01 Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,32 oranında Doğu Perinçek olurken, yüzde 9.59'u da kararsız cevabını verdi. 

KARARSIZLARIN DAĞILIMI

Kararsızların oranı yüzde 9.59 olarak ortaya çıkarken, sonucu kararsız seçmenin belirleyeceği ortaya çıktı. Başkanlık seçiminde Cumhur ittifakının kendi seçmen kitlesindeki kararsız yüzde 62,09'luk kitleyi etkileme ihtimali yüksek görülürken, buna göre hata payları içerisinde kararsız seçmen dağıtıldığında sonucun yüzde 52-54 bantlarında Cumhur ittifakı lehine sonuçlanacağını iddia edildi. 

Ramazan ayı içerisinde yapılacak mitinglerin zorluğunun adayların performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten vatandaşlar, kampanyalar ve beyannamelerin seçmene etkisi açısından iftar programlarının nokta mitinglerine dönüşeceği halk ile iç içe olan Cumhur ittifakının adayı Erdoğan'ı oy artışı noktasında biraz daha avantajlı hale getirdiğini dile getirdi. 

CHP OYLARINI İYİ PARTİ'YE KAPTIRIYOR

Milletvekilliği sıralamasının oy tercihi noktasında belirleyici etken olacağı 24 Haziran seçimlerinde kampanyalardan çok siyasileri parti teşkilatlarına adayları anlatmanın yoracağı, parlamento açısından siyasi partiler arasında (AK Parti/MHP), (MHP/İyi Parti), (CHP/İyi Parti) arasında oy geçişlerinin yoğun yaşanacağının kesin gözüktüğü anlatıldı. 
Sonuçları genel olarak değerlendiren Politic’s Genel Müdürü Recep Güven, “Her açıdan yeni sisteme adapte olamamış seçmenin klasik alışkanlıkları ile hareket etme ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı siyasi partilerin beklentilerinin çok altında kalma ihtimali olanaksız gözükmüyor.

Bilhassa yeni kurulan ve tabanının ekseriyetini MHP ve CHP'li ulusal seçmenden alan liberal ve muhafazakâr seçmende istediği etkiyi oluşturamayan İyi Parti beklentilerin altında kalabilir. MHP içerisindeki İyi Parti'ye olan kaymayı durdurmuş ve giden tabanın bir kısmını tekrar geri kazanmış gözüküyor. Genelde tutucu olan MHP tabanının karar verirken parti amblemini önemsemesi ve değer olarak görmesi sandıkta etkisini gösterecek gibi, ‘MHP’nin çıkışı İyi Parti’nin düşüşü' anlamı taşıyor.

HDP adayının cezaevinde olması ve CHP'nin kendi içinden güçlü bir isim çıkarması sol uç oyların bu parti ve liderine gitmesini engellemiş gözüküyor baraj altında kalma ihtimali yüksek. AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde Bahçeli'nin desteğinde Cumhur ittifakı olarak ilk turda ekstrem bir olay olmazsa seçimi kazanacak gibi duruyor. Ancak ittifakın AK Parti kanadı bunu parlamentoya taşıyabilmiş değil. Milletvekilleri adayları ve sıralama bu sandıktaki sonuca ciddi oranda etki yapacak” dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan açıkladı: Yüzde 89'u tamamlandıBakan açıkladı: Yüzde 89'u tamamlandıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandı. 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı dünya ve ülke havacılığının hizmetine sunulacak" dedi.
Son seçim anketi açıklandıSon seçim anketi açıklandıTürkiye genelinde 2 bin 650 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, kesinlikle oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 47,20 olurken, kararsızların ise yüzde 9,59’u oluşturdu. Kaynak: Son seçim anketi açıklandı
Oy yüzdeleri nasıl hesaplanacak?Oy yüzdeleri nasıl hesaplanacak?YSK'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde il seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri ile yurt düzeyi seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak esas ve ilkeleri içeren genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yenikapı’da hazırlıklar tamamlandı!Yenikapı’da hazırlıklar tamamlandı!İsrail’in Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitinginde hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar alana koşarak giriş yaptı.
Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklamasıMerkez Bankası'ndan kritik dolar açıklamasıTCMB Beklenti Anketi'ne göre 2018 yıl sonu dolar 4.4352 TL oldu.
CHP'de 50 isim liste dışı!CHP'de 50 isim liste dışı!CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi için gözler pazar günü toplanacak Parti Meclisi'ne çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, tüm programlarını iptal ederken 50 vekilin listenin dışında kalacağı belirtiliyor.
  • Fabrikada kimyasal kabus!18 Mayıs 2018 Cuma 14:26
  • Üzerlerinden çıktı! 49 milyon...18 Mayıs 2018 Cuma 14:24
  • Türkiye'de bir ilk! Antalya’ya indi18 Mayıs 2018 Cuma 14:23
  • Anastasiadis'ten AB'ye küstah Türkiye talebi!18 Mayıs 2018 Cuma 14:22
  • Bakanlık açıkladı: 14 bin 611 personel alınacak18 Mayıs 2018 Cuma 14:20
  • İmzalar atılıyor! Türkiye'den 30 ATAK aldılar18 Mayıs 2018 Cuma 14:00
  • Bugün yakalandı! Ordudan atılmış, lakabı komutan18 Mayıs 2018 Cuma 13:53
  • Hükümetten Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı!18 Mayıs 2018 Cuma 13:42
  • MHP listesi Safiye Soyman'ı üzecek18 Mayıs 2018 Cuma 13:40
  • Böyle alçaklık görülmedi!18 Mayıs 2018 Cuma 13:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri