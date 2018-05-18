Türkiye genelinde 2 bin 650 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, kesinlikle oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 47,20 olurken, kararsızların ise yüzde 9,59’u oluşturdu. Kaynak: Son seçim anketi açıklandı

Politic’s firması tarafından 25 Nisan-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2 bin 650 kişi ile 26 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı.

ERDOĞAN AÇIK ARA FARKLA ÖNDE

24 Haziran'da oy kullanacak seçmenlere başkanlık sisteminde kesinlikle oy vermeyi düşündüğünüz lider sorusuna yüzde 47,20 oranında Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 23,08 oranında Muharrem İnce yüzde 11.12 Meral Akşener, yüzde 7,68 Selahattin Demirtaş, yüzde 1,01 Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,32 oranında Doğu Perinçek olurken, yüzde 9.59'u da kararsız cevabını verdi.

KARARSIZLARIN DAĞILIMI

Kararsızların oranı yüzde 9.59 olarak ortaya çıkarken, sonucu kararsız seçmenin belirleyeceği ortaya çıktı. Başkanlık seçiminde Cumhur ittifakının kendi seçmen kitlesindeki kararsız yüzde 62,09'luk kitleyi etkileme ihtimali yüksek görülürken, buna göre hata payları içerisinde kararsız seçmen dağıtıldığında sonucun yüzde 52-54 bantlarında Cumhur ittifakı lehine sonuçlanacağını iddia edildi.

Ramazan ayı içerisinde yapılacak mitinglerin zorluğunun adayların performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten vatandaşlar, kampanyalar ve beyannamelerin seçmene etkisi açısından iftar programlarının nokta mitinglerine dönüşeceği halk ile iç içe olan Cumhur ittifakının adayı Erdoğan'ı oy artışı noktasında biraz daha avantajlı hale getirdiğini dile getirdi.

CHP OYLARINI İYİ PARTİ'YE KAPTIRIYOR

Milletvekilliği sıralamasının oy tercihi noktasında belirleyici etken olacağı 24 Haziran seçimlerinde kampanyalardan çok siyasileri parti teşkilatlarına adayları anlatmanın yoracağı, parlamento açısından siyasi partiler arasında (AK Parti/MHP), (MHP/İyi Parti), (CHP/İyi Parti) arasında oy geçişlerinin yoğun yaşanacağının kesin gözüktüğü anlatıldı.

Sonuçları genel olarak değerlendiren Politic’s Genel Müdürü Recep Güven, “Her açıdan yeni sisteme adapte olamamış seçmenin klasik alışkanlıkları ile hareket etme ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı siyasi partilerin beklentilerinin çok altında kalma ihtimali olanaksız gözükmüyor.

Bilhassa yeni kurulan ve tabanının ekseriyetini MHP ve CHP'li ulusal seçmenden alan liberal ve muhafazakâr seçmende istediği etkiyi oluşturamayan İyi Parti beklentilerin altında kalabilir. MHP içerisindeki İyi Parti'ye olan kaymayı durdurmuş ve giden tabanın bir kısmını tekrar geri kazanmış gözüküyor. Genelde tutucu olan MHP tabanının karar verirken parti amblemini önemsemesi ve değer olarak görmesi sandıkta etkisini gösterecek gibi, ‘MHP’nin çıkışı İyi Parti’nin düşüşü' anlamı taşıyor.

HDP adayının cezaevinde olması ve CHP'nin kendi içinden güçlü bir isim çıkarması sol uç oyların bu parti ve liderine gitmesini engellemiş gözüküyor baraj altında kalma ihtimali yüksek. AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde Bahçeli'nin desteğinde Cumhur ittifakı olarak ilk turda ekstrem bir olay olmazsa seçimi kazanacak gibi duruyor. Ancak ittifakın AK Parti kanadı bunu parlamentoya taşıyabilmiş değil. Milletvekilleri adayları ve sıralama bu sandıktaki sonuca ciddi oranda etki yapacak” dedi.