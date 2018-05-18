18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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Liderler alana geldi...

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Liderler alana geldi...
"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine katılacak vatandaşların alana girişleri başladı.
Liderler alana geldi... Liderler alana geldi... Liderler alana geldi...

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü 'Kudüs Zirvesi' için İstanbul'da bulunan ülkelerinin liderleri de mitingde...

DAKİKA DAKİKA KUDÜS MİTİNGİ...

16.50: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

14 MAYIS İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SAYFASIDIR

Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;

Gözü yaşlı mazlumları selamlıyor. Bilsinler ki yalnız değiller. Bilsinler ki çaresiz değiller. Bilsinler ki sahipsiz değiller. Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış sürüyüz.

Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir? 

Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır. 

14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmayacaktır. 

Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir.

Zulme tahammül göstermemeliyiz. Biriz beraberiz güçlüyüz Türkiye'yiz. Kudüs islam'dan ayrılamaz. Kudüs'ü kaderine terk etmemeliyiz. Kudüs'ü bir asır önce bırakmak zorunda kalmıştık. Bu sefer zorlayacağız, zorbaların üzerine gideceğiz. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer. Kudüs düşerse, Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Haklı mücadelemiz mübarek olsun. 

16:45: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

DESTİCİ: FİLİSTİN TOPRAKLARI YİNE FİLİSTİNLİLERİN OLACAK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmalarından satır başları;

Yüreği Allah sevgisiyle vatan millet sevgisiyle yanıp tutuşan siz değerli Kudüs sevdalılarını selamlıyorum. Cumamız Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim ülkemizin birliğini korusun. Kıymetli kardeşlerim Kudüs için buradayız. 

Gün gelecek inanıyorum ki Filistin toprakları yine Filistinlilerin olacaktır. Bu kararı red ediyoruz. İlk olarak tepki veren sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün başkentlerini Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulamayacaklar. Milyonların burada toplanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu birliktelik inşallah kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, istikrarımızı kimse bozamayacak.

16.23: Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkıp miting alanına gelenleri selamladı.

16.19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Yenikapı'ya geldi

16.18: Başbakan Binali Yıldırım miting kürsüsüne çıkarak vatandaşları selamladı

16.17: Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici sahneye miting kürsüsüne çıktı.

LİDERLER BİR ARAYA GELdi

Yenikapı miting alanında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir araya geldi.

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