Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü 'Kudüs Zirvesi' için İstanbul'da bulunan ülkelerinin liderleri de mitingde...

DAKİKA DAKİKA KUDÜS MİTİNGİ...

17,47: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Erdoğan konuşmasından önce miting alanında bulunan vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün Yenikapı özellikle farklı müstesna bir günü yaşıyor. Kalbi Kudüs için atan, öfkesi Kudüs için kabaran, yüreği Kudüs için yanan yüz milyonların sesi olarak bugün Yenikapı’da bulunan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mitingimize iştirak eden MHP Genel başkanı olmak üzere BBP genel başkanına, siyasi partilerin temsilcilerine özellikle saygılarımı sunuyorum. İsrail zulmü karşısında sadece ve sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele den Filistinli kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum.

İSLAM DÜNYASI SINIFTA KALMIŞTIR

Kardeşlerim biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür. Bir imtihandır. Kudüs bir kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemize güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır.

ASIL MÜCADELE SİYONİSTLERLE

Osmanlı Devleti, 4 asır boyunca Kudüs'ü barış ve esenlik içinde yönetmişti. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı şehri terk etmek zorunda kaldı. O günden beri Kudüs gün yüzü görmedi. BM'nin 1947'deki kararına göre Kudüs, özel statülü bir şehir olacaktı. Bu karar Filistin'in işgalinden başka bir sonuç doğurmadı. 1967'de Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz tüm eylemleri sadece seyrederek buna ortak olmuştur. Ne için dünya 5'ten büyüktür diyorum anlıyor musunuz?

Amerika'nın attığı attığı adıma etkili bir tavır koymayan BM, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurdu. Amerikanın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremine bir kez daha el uzatıldı. Bunlar siyonist. Bir siyonizm mücadelesiyle karşı karşıyayız. Asıl mücadele siyonistlerle. Onların Müslümanlara olan düşmanlığı affedilir gibi değil. İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor. Bugünde aynı pervasızlıklı yoluna devam ediyor.

Mescid-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor.

BİZİM İÇİN ÇANAKKALE NEYSE, KUDÜS'TE ODUR

Hz. Ömer, Kudüs'ü neredeyse kimsenin burnunu bile kanatmadan fethetmişti. Asırlar sonra, Kudüs'e yürümek için yüzlerce insanı toplayan Haçlılar, 600 bin kişi olarak girdikleri Anadolu'dan tüm vahşetlerine rağmen 100 bin kişi olarak çıktılar.

Biz Müslümanlar kınamakta başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Bizim için Çanakkale neyse, Kudüs'te odur.

İslam dünyasını içinde bulunduğu bu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.

Önce biz kendi aramızda birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz ki, zalime karşı güçlü durabilelim. Müslüman sıfatı taşımak öyle kolay değildir. Ama biz bu işi çok kolaya indirgedik. Tüm müslümanlara diyoruz ki, gelin birlik olalım,zalimlerin karşısında tek yürek olalım.

17.39: TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

İsmail Kahraman'ın konuşmalarından satır başları;

Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Müslüman ülkeler artık icraata geçmelidir.

17.22: Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Bu zulüm karşısında ülkemizin duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Bu meydanda insan olmanın, inancımızın gereğini yapıyoruz. Tüm dünyayı Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Bu meydanın sesi insanlığın sesidir. Burada 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' diyoruz. Haykırıyoruz çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. İnsalıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetimi ve ABD Başkanı da bu zulme ortak olmuştur. Bu vizdansız eylemden dolayı hepsine yazıkları olsun, yuh olsun. Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış 60'dan fazla kardeşimiz şehit edilmiştir.

Hitler'e, Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi işgalci olduğunu, hak hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir.

Bildiğiniz gibi 3 gün ülke çapında yas ilan ettik. Meclis'te toplandık 3 partinin mutabakatıyla İsrail zulmünü kınadık. Ben bu dayanışmayı gösteren partilere teşekkür ediyorum. Filistin milletimizin meselesidir. Yine bugün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını sayın cumhurbaşkanımız topluyor. Pazar günü de inşallah Diyarbakır'da zulme karşı dayanışmamızı en güçlü şekilde göstereceğiz. Bunlar olurken Kızılayımız, TİKA'mız Gazze'deki kardeşlerimizin tahliyesi için çalışıyor.

Filistin Türkiye'nin meselesidir. Milletimizin meselesidir. Bugün bu meydandan hep bir ağızdan tepkimizi ortaya koyuyoruz. Yaralı kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye'ye yakışan budur. İnsanlık olarak bugün acımız birdir. Zulme rıza göstermek de zulümdür. Filistin, çaresiz değilsin 81 milyon sizinle.

17.10: Filistin Başbakanı Rami Hamdallah konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

ABD'NİN YAPTIĞI KIŞKIRTICIDIR

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye tarihte olduğu gibi aynı rolü büyük bir azimle devam ettirmektedir. ABD başkanı Trump büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşıma istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Kudüs'un büyük bir şehir olduğunu unutmuş emri vaki yapmaya çalışmışlardır. Kudüs arap müslüman kimliği ile yaşamaya devam edecektir. ABD'nin yapmış olduğu çok net bir şekilde saldırıdır. Kışkırtıcıdır tahrik edicidir. ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı çıkıyoruz. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz.

16.50: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

14 MAYIS İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SAYFASIDIR



Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;

Gözü yaşlı mazlumları selamlıyor. Bilsinler ki yalnız değiller. Bilsinler ki çaresiz değiller. Bilsinler ki sahipsiz değiller. Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış sürüyüz.

Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir?

Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.

14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmayacaktır.

Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir.

Zulme tahammül göstermemeliyiz. Biriz beraberiz güçlüyüz Türkiye'yiz. Kudüs islam'dan ayrılamaz. Kudüs'ü kaderine terk etmemeliyiz. Kudüs'ü bir asır önce bırakmak zorunda kalmıştık. Bu sefer zorlayacağız, zorbaların üzerine gideceğiz. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer. Kudüs düşerse, Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Haklı mücadelemiz mübarek olsun.

16:45: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

DESTİCİ: FİLİSTİN TOPRAKLARI YİNE FİLİSTİNLİLERİN OLACAK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmalarından satır başları;

Yüreği Allah sevgisiyle vatan millet sevgisiyle yanıp tutuşan siz değerli Kudüs sevdalılarını selamlıyorum. Cumamız Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim ülkemizin birliğini korusun. Kıymetli kardeşlerim Kudüs için buradayız.

Gün gelecek inanıyorum ki Filistin toprakları yine Filistinlilerin olacaktır. Bu kararı red ediyoruz. İlk olarak tepki veren sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün başkentlerini Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulamayacaklar. Milyonların burada toplanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu birliktelik inşallah kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, istikrarımızı kimse bozamayacak.

16.23: Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkıp miting alanına gelenleri selamladı.

16.19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Yenikapı'ya geldi

16.18: Başbakan Binali Yıldırım miting kürsüsüne çıkarak vatandaşları selamladı

16.17: Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici sahneye miting kürsüsüne çıktı.

LİDERLER BİR ARAYA GELdi

Yenikapı miting alanında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir araya geldi.