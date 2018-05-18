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Fenerbahçe üst üste 3. kez finalde!

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Fenerbahçe üst üste 3. kez finalde!
Belgrad'da düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Zalgiris'i 76-67 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe üst üste 3. kez finalde! Fenerbahçe üst üste 3. kez finalde! Fenerbahçe üst üste 3. kez finalde!

 

Böylece Fenerbahçe 2016 ve 2017'nin ardından 2018'de de Final Four'da finale yükseldi. Son 4 yıldır Final Four'a katılan temsilcimiz üç yıldır finale çıkıyor. Fenerbahçe finali kazanması halinde iki yıl art arda şampiyon olacak.

Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid veya CSKA Moskova olacak.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya)

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Guduric, Kalinic 2, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 4, Sloukas 14, Ali Muhammed 19, Melli 4, Thompson, Datome 16, Nunnally

Zalgiris: Pangos 16, Toupane 6, Ulanovas 7, Jankunas 4, Davies 12, Kavaliauskas 5, Udrih 2, Milaknis, Micic 5, White 10

1. Periyot: 19-13

Devre: 39-33

3. Periyot: 54-50

Karşılaşmaya Wanamaker'in potaya giderek bulduğu sayıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, etkili savunmasıyla saha içi basketi yemediği ilk 4 dakikayı 7-1 önde geçti. İlk saha içi basketini 6. dakika içinde Pangos'la bulan Zalgiris karşısında Fenerbahçe Doğuş, ilk periyodu 19-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Datome'nin üst üste sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 24-15. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, Vesely'nin üst üste smaçlarıyla 15. dakikada farkı 12 sayıya (32-20) yükseltti. Hücumda temposunu artıran Zalgiris, farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de takımlar kötü hücum performansıyla başladı. Sloukas'ın yönlendirdiği hücumlarla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker'ın 26. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 48-37. Aynı dakikada Kalinic'in sayısıyla farkı 13 sayıya (50-37) yükselten Fenerbahçe Doğuş karşısında Zalgiris, Toupane'nin üst üste basketleriyle 11-0 seri yakaladı ve farkı uzun bir aradan sonra 2 sayıya kadar indirdi: 50-48. Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna Ali Muhammed'in skor katkısıyla 54-50 önde girdi.

Son çeyrekte Ali Muhammed'in üstün oyunu ve üst üste attığı 3 sayılık basketlerle Fenerbahçe Doğuş, 33. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkardı: 62-52. Maçı bırakmayan Zalgiris, Pangos'un etkili oyunuyla farkı 38. dakikada 6 sayıya indirdi: 68-62. Son bölümde Sloukas-Wanamaker-Ali Muhammed ile aynı anda 3 oyun kurucuyla oynayan Fenerbahçe Doğuş, hata yapmadı ve sahadan 76-67 galip ayrılarak finalist oldu.

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