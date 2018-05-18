İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.
Liderler toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem başkanı olduğu İİT'nin devlet başkanları zirvesinin sonuç bildirisinde İsrail'e ve dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyo
18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
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İstanbul'dan dünyaya 'Kudüs' mesajı
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri İsrail'e karşı atılacak adımlar için bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.
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