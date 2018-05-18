Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

Milli Takımımız 28 Mayıs'ta İran ile İstanbul'da, 1 Haziran'da Tunus ile İsviçre'de, 5 Haziran'da Rusya ile Moskova'da hazırlık maçı yapacak.
Mircea Lucescu, Tarkan Serbest, Ertuğrul Ersoy, Ömer Bayram, Umut Bulut gibi isimleri kadroya davet etti.
Kadroda Fenerbahçe'den 3, Trabzonspor'dan 3, Beşiktaş'tan 1 oyunu bulunurken, Galatasaray'dan herhangi bir oyuncu yer almadı.
A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosu, 23 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU:
KALECİLER: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
DEFANS: Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilye Akhisarspor), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Tarkan Serbest (Austria Wien), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Yunus Mallı (Wolfsburg)
FORVET: Serdar Gürler (Osmanlıspor), Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayseripor)
KADRODA OLMAYAN OYUNCULAR İÇİN AÇIKLAMA
TFF'den yapılan açıklamada ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk İnan ve Serdar Aziz, Baldır adalesinde yırtık bulunan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sakatlık olan Caner Erkin’e milli takım daveti yapılmadığı belirtildi.