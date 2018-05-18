Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü 'Kudüs Zirvesi' için İstanbul'da bulunan ülkelerinin liderleri de mitingine katıldı.

DAKİKA DAKİKA KUDÜS MİTİNGİ...

İsmail Kahraman'ın konuşmalarından satır başları;

Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Müslüman ülkeler artık icraata geçmelidir.

17.22: Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Bu zulüm karşısında ülkemizin duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Bu meydanda insan olmanın, inancımızın gereğini yapıyoruz. Tüm dünyayı Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Bu meydanın sesi insanlığın sesidir. Burada 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' diyoruz. Haykırıyoruz çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. İnsalıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetimi ve ABD Başkanı da bu zulme ortak olmuştur. Bu vizdansız eylemden dolayı hepsine yazıkları olsun, yuh olsun. Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış 60'dan fazla kardeşimiz şehit edilmiştir.

Hitler'e, Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi işgalci olduğunu, hak hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir.

Bildiğiniz gibi 3 gün ülke çapında yas ilan ettik. Meclis'te toplandık 3 partinin mutabakatıyla İsrail zulmünü kınadık. Ben bu dayanışmayı gösteren partilere teşekkür ediyorum. Filistin milletimizin meselesidir. Yine bugün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını sayın cumhurbaşkanımız topluyor. Pazar günü de inşallah Diyarbakır'da zulme karşı dayanışmamızı en güçlü şekilde göstereceğiz. Bunlar olurken Kızılayımız, TİKA'mız Gazze'deki kardeşlerimizin tahliyesi için çalışıyor.

Filistin Türkiye'nin meselesidir. Milletimizin meselesidir. Bugün bu meydandan hep bir ağızdan tepkimizi ortaya koyuyoruz. Yaralı kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye'ye yakışan budur. İnsanlık olarak bugün acımız birdir. Zulme rıza göstermek de zulümdür. Filistin, çaresiz değilsin 81 milyon sizinle.

17.10: Filistin Başbakanı Rami Hamdallah konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

ABD'NİN YAPTIĞI KIŞKIRTICIDIR

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye tarihte olduğu gibi aynı rolü büyük bir azimle devam ettirmektedir. ABD başkanı Trump büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşıma istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Kudüs'un büyük bir şehir olduğunu unutmuş emri vaki yapmaya çalışmışlardır. Kudüs arap müslüman kimliği ile yaşamaya devam edecektir. ABD'nin yapmış olduğu çok net bir şekilde saldırıdır. Kışkırtıcıdır tahrik edicidir. ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı çıkıyoruz. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz.

16.50: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

14 MAYIS İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SAYFASIDIR



Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;

Gözü yaşlı mazlumları selamlıyor. Bilsinler ki yalnız değiller. Bilsinler ki çaresiz değiller. Bilsinler ki sahipsiz değiller. Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış sürüyüz.

Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir?

Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.

14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmayacaktır.

16:45: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

DESTİCİ: FİLİSTİN TOPRAKLARI YİNE FİLİSTİNLİLERİN OLACAK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmalarından satır başları;

Yüreği Allah sevgisiyle vatan millet sevgisiyle yanıp tutuşan siz değerli Kudüs sevdalılarını selamlıyorum. Cumamız Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim ülkemizin birliğini korusun. Kıymetli kardeşlerim Kudüs için buradayız.

Gün gelecek inanıyorum ki Filistin toprakları yine Filistinlilerin olacaktır. Bu kararı red ediyoruz. İlk olarak tepki veren sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün başkentlerini Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulamayacaklar. Milyonların burada toplanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu birliktelik inşallah kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, istikrarımızı kimse bozamayacak.