18 Mayıs 2018 Cuma4 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:49Güneş 05:37Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:24Yatsı 22:04
    • 22°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,630 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi!

»
Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi!
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi.
Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi! Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi! Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle saat 16.30 sıralarından geldiği program Kuran tilaveti ile başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü 'Kudüs Zirvesi' için İstanbul'da bulunan ülkelerinin liderleri de mitingine katıldı.

DAKİKA DAKİKA KUDÜS MİTİNGİ...

İsmail Kahraman'ın konuşmalarından satır başları;

Bu katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Müslüman ülkeler artık icraata geçmelidir.

17.22: Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Bu zulüm karşısında ülkemizin duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Bu meydanda insan olmanın, inancımızın gereğini yapıyoruz. Tüm dünyayı Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Bu meydanın sesi insanlığın sesidir. Burada 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' diyoruz. Haykırıyoruz çünkü acımız büyük, gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz yangın yeri. Filistin toprakları bir kez daha kana bulandı. İnsalıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD yönetimi ve ABD Başkanı da bu zulme ortak olmuştur. Bu vizdansız eylemden dolayı hepsine yazıkları olsun, yuh olsun. Gazze sınırında insanlığın kalbine nişan alınmış 60'dan fazla kardeşimiz şehit edilmiştir.

Hitler'e, Mussolini'ye özenen İsrail yönetimi işgalci olduğunu, hak hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. 

Bildiğiniz gibi 3 gün ülke çapında yas ilan ettik. Meclis'te toplandık 3 partinin mutabakatıyla İsrail zulmünü kınadık. Ben bu dayanışmayı gösteren partilere teşekkür ediyorum. Filistin milletimizin meselesidir. Yine bugün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını sayın cumhurbaşkanımız topluyor. Pazar günü de inşallah Diyarbakır'da zulme karşı dayanışmamızı en güçlü şekilde göstereceğiz. Bunlar olurken Kızılayımız, TİKA'mız Gazze'deki kardeşlerimizin tahliyesi için çalışıyor.

Filistin Türkiye'nin meselesidir. Milletimizin meselesidir. Bugün bu meydandan hep bir ağızdan tepkimizi ortaya koyuyoruz. Yaralı kardeşlerimizin yaralarını saracağız. Türkiye'ye yakışan budur. İnsanlık olarak bugün acımız birdir. Zulme rıza göstermek de zulümdür. Filistin, çaresiz değilsin 81 milyon sizinle.

17.10: Filistin Başbakanı Rami Hamdallah konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

ABD'NİN YAPTIĞI KIŞKIRTICIDIR

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye tarihte olduğu gibi aynı rolü büyük bir azimle devam ettirmektedir. ABD başkanı Trump büyük bir yanlışın içerisindedir. Başkentini Kudüs'e taşıma istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Kudüs'un büyük bir şehir olduğunu unutmuş emri vaki yapmaya çalışmışlardır. Kudüs arap müslüman kimliği ile yaşamaya devam edecektir. ABD'nin yapmış olduğu çok net bir şekilde saldırıdır. Kışkırtıcıdır tahrik edicidir. ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı çıkıyoruz. Buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. 

16.50: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

14 MAYIS İNSANLIK TARİHİNİN UTANÇ SAYFASIDIR
 

Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları;

Gözü yaşlı mazlumları selamlıyor. Bilsinler ki yalnız değiller. Bilsinler ki çaresiz değiller. Bilsinler ki sahipsiz değiller. Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış sürüyüz.

Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir? 

Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır. 

14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmayacaktır. 

16:45: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

DESTİCİ: FİLİSTİN TOPRAKLARI YİNE FİLİSTİNLİLERİN OLACAK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmalarından satır başları;

Yüreği Allah sevgisiyle vatan millet sevgisiyle yanıp tutuşan siz değerli Kudüs sevdalılarını selamlıyorum. Cumamız Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim ülkemizin birliğini korusun. Kıymetli kardeşlerim Kudüs için buradayız. 

Gün gelecek inanıyorum ki Filistin toprakları yine Filistinlilerin olacaktır. Bu kararı red ediyoruz. İlk olarak tepki veren sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün başkentlerini Kudüs'e getirenler, yarın Tel Aviv'i de bulamayacaklar. Milyonların burada toplanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu birliktelik inşallah kıyamete kadar devam edecek. Birliğimizi, istikrarımızı kimse bozamayacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emniyet İstihbarata yeni patronEmniyet İstihbarata yeni patronEmniyet İstihbaratın yeni patronu Siber Suçlar Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu oldu.
Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi!Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi!Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi.
Erdoğan: Bu bozuk düzeni değiştirme zamanı geldiErdoğan: Bu bozuk düzeni değiştirme zamanı geldiTürkiye'nin liderliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü İslam Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını yaptı.
Olağanüstü İslam Zirvesine damga vuran karelerOlağanüstü İslam Zirvesine damga vuran karelerTürkiye'nin liderliğinde İstanbul'da gerçekleşen olağanüstü İslam Zirvesi sona erdi.
Yenikapı mitingine katılan kişi sayısı açıklandıYenikapı mitingine katılan kişi sayısı açıklandıYenikapı'da Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi.
Ruhani'den İstanbul'da ABD ve İsrail önerisiRuhani'den İstanbul'da ABD ve İsrail önerisiİran Cumhurbaşkanı Ruhani, İstanbul'daki İİT zirvesinde, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi.
  • İstanbul'dan dünyaya 'Kudüs' mesajı18 Mayıs 2018 Cuma 21:41
  • Erdoğan'dan İstanbul'da tarihi mesajlar18 Mayıs 2018 Cuma 19:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...18 Mayıs 2018 Cuma 18:20
  • BM utanç raporunu yayımladı!18 Mayıs 2018 Cuma 17:15
  • Liderler alana geldi...18 Mayıs 2018 Cuma 16:32
  • Bayrağı PKK'lılara vermeyen kadın konuştu!18 Mayıs 2018 Cuma 16:00
  • Oktay Vural'dan açıklama yaptı18 Mayıs 2018 Cuma 15:58
  • Bakan açıkladı: Yüzde 89'u tamamlandı18 Mayıs 2018 Cuma 15:40
  • Son seçim anketi açıklandı18 Mayıs 2018 Cuma 15:10
  • Oy yüzdeleri nasıl hesaplanacak?18 Mayıs 2018 Cuma 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri