Avrupa’yı yeniden korku sardı! Türkler geri döndü

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Balkanlardaki 'yumuşak gücünü' mercek altına alan bir haberi dünyaya servis etti.

Dört ülkedeki Türk yatırımlarını da fotoğraflayan ajans, AB liderlerinin Balkan ülkeleriyle apar topar zirve düzenlemesine dikkat çekiyor. Kosova'da inşa edilen otoyol...

Sırbistan’ın Krupanj kasabasının belediye başkanı Ivan Isailovic, önümüzdeki hafta yatırımcı bulmak için Münih ya da Paris’e değil, İstanbul’a gidecek. (Kosova'daki otoyolun maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar)

Bir Türk şirketi, tekstil fabrikası açtığı Krupanj’da 300 kişiye istihdam sağladı. (Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki en yüksek gökdelenler, Türk şirketine ait.)

Isailovic, "İyi yatırımcılar, devlet desteği bile istemediler" diyor.

Isailovic gibi insanların artışı, AB’yi endişelendiriyor. (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Balkanlarda hayli etkin. TİKA'nın Bosna Hersek'te restore ettiği bir tarihi cami.)

Avrupalı yetkililer, Rusya’nın etkisinin ardından Türkiye’nin bölgede artan yumuşak gücünden korkuyor.

Sırbistan Ticaret Odası Başkanı Marko Cadez, "Türk yatırımcılar Batılı ülkelerin aksine az gelişmiş bölgelere gidiyor" diyerek, Avrupa ülkelerinin kendilerini göz ardı ettiğini belirtiyor. (Bosna'daki en büyük Türk yatırımı, bir kağıt fabrikası.)

İsmini vermek istemeyen bir Batılı diplomat Reuters’a "AB bölgedeki bir numaralı ticaret partneri olsa da, bazı üye ülkeler Türkiye’nin bölgedeki artan yumuşak gücünden endişeleniyor" dedi.

Nisan ayında Avrupa Parlamentosu’na konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin hızlı bir şekilde genişlemesine karşı olduğunu belirtirken, "Balkanların Türkiye ya da Rusya’ya yönelmesini istemiyorum. Ancak büyüyerek işleyişinin güçleşmesini de istemiyorum" demişti.