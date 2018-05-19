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Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle!

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Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.
Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle!
Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle! Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle! Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle!

 Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek.

“Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan oyuncular Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ile müzisyen Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay, karara itiraz edecek.

4 yıl 2 ay hapis cezası alan Yusuf Akgün’ün avukatı Erol Şahin, şunları dedi:

“Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yaptığı veya başkalarına temin ettiği yönünde dosyada delil yok. Mahkeme, sürpriz bir şekilde tüm sanıklara uyuşturucu ticareti suçundan ceza verdi. Dosya kapsamına ve yasaya aykırı bulduğumuz bu kararın bozulması amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuracağız.”

Gazete Habertürk'tün haberine göre; Cenk Eren ile Çağatay Ulusoy’un avukatı Şeyda Yıldırım da mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Yıldırım, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra karara yaptıkları itiraz üzerine dava dosyasının İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderileceğini ifade etti. 5 yıla kadar hapis cezaları istinaf mahkemelerince inceleniyor. 5 yılı geçen suçlar ise istinafın vereceği kararın temyiz edilmesi durumunda Yargıtay’a da gönderiliyor.

Cenk Eren, cezasının istinaf mahkemesi ve Yargıtay tarafından aynen onanması durumunda infaz yasası gereğince 3 yıl 2 ay hapis yatacak. Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle, istinaf mahkemesinin kararı aynen onaması durumunda, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ve Selin Boronkay ise 1 yıl 9 ay hapis yatacak.

 

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