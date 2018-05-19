19 Mayıs 2018 Cumartesi5 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:36Öğle 13:07İkindi 17:02Akşam 20:25Yatsı 22:06
    • 34°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 102.410 0.53
  • Altın: 186,636 0.80
  • Dolar: 4,4877 0.73
  • Euro: 5,2816 0.43

ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi!

»
CNN International, Kuzey Kore lideri Kim'in zirveyi iptal etme tehdidi nedeniyle B-52 savaş uçaklarının artık Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.
ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi!
ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi! ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi! ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi!

Çin ise tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde tatbikata girişti, çok sayıda savaş uçağı adalara indi.


ABD ve Kuzey Kore arasındaki tarihi zirvenin riske girmesi üzerine Washington yönetimi ünlü bombardıman uçağı B-52'lerin rotasını değiştirdi.

Söz konusu gelişme, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD-Güney Kore askeri tatbikatına kızıp Seul yönetimiyle görüşmeyi askıya alması üzerine gerçekleşti. Kim ayrıca Trump'la 12 Haziran tarihinde Singapur'da yapılacak tarihi buluşmayı da iptal edebileceğinin sinyalini vermişti.

CNN International, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin anlaştığını ve en az iki nükleer füze taşıyabilen B-52'lerin artık zirve gerçekleşinceye kadar Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.

Kore Yarımadası'na gelen bahar havasından önce Pyongyang yönetimi ile ABD'nin başını çektiği müttefikler askeri tatbikatlar nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyordu.

Güney ve Kuzey Kore, aralarındaki savaşı 1953 yılında bitirse de yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve teknik olarak halen savaş halindeler. Kim Jong-un'un tarihi Güney Kore ziyaretinde taraflar yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalanması için uzlaşmıştı. Ayrıca nükleer faaliyetlerin durması da anlaşılan diğer başlıklardan biriydi.

ÇİN'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Güney Asya'nın bir başka noktasında ise Çin'in gövde gösterisi var.

Tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki adalarda askeri üs inşa eden Pekin yönetimi, tatbikat yapan savaş uçaklarını bölgeye indirdi.

Resmi açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait çok sayıda jet adalardan havalanıp yeniden askeri havalimanına iniş yaptı. Tatbikatta yer alan savaş uçakları arasında H-6K da var.

Tartışmalı sularda gerçekleşen askeri faaliyetler nedeniyle ABD ve Çin arasında bir rekabet bulunuyor. Ayrıca bölge ülkeleri Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya da Çin'in egemenlik haklarına karşı çıkıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Vahdettin tarafından Mustafa Kemal’e verilen Samsun talimatıİşte Vahdettin tarafından Mustafa Kemal’e verilen Samsun talimatıMustafa Kemal Paşa’nın Samsun yolculuğu hakkında şimdiye kadar çok şey yazıldı ve söylendi. Bugün bu sayfada Samsun yolculuğu ve yolculuk sonrası ile ilgili dört adet belge görüyorsunuz.
ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi!ABD'nin ünlü bombardıman uçakları rota değiştirdi!CNN International, Kuzey Kore lideri Kim'in zirveyi iptal etme tehdidi nedeniyle B-52 savaş uçaklarının artık Kore Yarımadası üzerinde uçmayacağını duyurdu.
Akılalmaz olay! Kafasında 40 yıl mermi ile yaşadıAkılalmaz olay! Kafasında 40 yıl mermi ile yaşadıŞanlıurfa’da kaçakçılarla girdiği çatışmada kafasına isabet eden kurşun 40 yıl sonra fark edilen Mustafa Tiryaki, “Ameliyatta ölürsem şehit olacak mıyım, onu merak ediyorum” dedi.
Meteoroloji uyarıyor! Aman dikkatMeteoroloji uyarıyor! Aman dikkatYağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle!Uyuşturucudan ceza alan ünlülerden yeni hamle!Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.
ABD'den son dakika Suriye kararı!ABD'den son dakika Suriye kararı!ABD yönetimin Suriye’nin kuzeybatısına yönelik yapılan tüm yardımları kesme kararı aldığı iddia edildi.
  • Avrupa’yı yeniden korku sardı! Türkler geri döndü19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:40
  • Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:27
  • Vicdansız saldırı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:00
  • Katliam! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:20
  • Erdoğan üye ülkelere çağrı! İsrail menşeli ürünleri piyasayı sokmayın19 Mayıs 2018 Cumartesi 00:38
  • Olağanüstü İslam Zirvesi’nde tarihi kararlar! İslam aleminin beklediği maddeler bildirgede18 Mayıs 2018 Cuma 23:13
  • Emniyet İstihbarata yeni patron18 Mayıs 2018 Cuma 22:40
  • Liderler Yenikapı'da Yüz binlere seslendi!18 Mayıs 2018 Cuma 22:19
  • Erdoğan: Bu bozuk düzeni değiştirme zamanı geldi18 Mayıs 2018 Cuma 22:14
  • Olağanüstü İslam Zirvesine damga vuran kareler18 Mayıs 2018 Cuma 22:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri