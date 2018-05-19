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"Fiyatı iki katına çıkarın"

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"Fiyatı iki katına çıkarın"
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amazon ve diğer şirketlerden dağıtım için alınan posta bedellerini iki katına çıkarması talebiyle baskı uyguladığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin posta hizmetleri başkanı ve Birleşik Devletler Posta Hizmetleri (USPS) Üst Yöneticisi olan Megan Brennan'a e-ticaret devi Amazon hakkında baskı uyguladığı iddia edildi.

The Washington Post'un 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, USPS'in, Amazon ve diğer şirketlerden dağıtım için aldığı posta bedellerini iki katına çıkarması talebiyle baskı uyguladığı belirtildi.

Haberde, geçen sene ve bu yıl yapılan görüşmelerde Brennan'ın bu talebe direndiğine yer verilirken, Brennan'ın, söz konusu posta bedellerinin USPS ile özel şirketler arasında yapılan sözleşmelere bağlı olduğunu vurguladığı bilgisi paylaşıldı.

Brennan'ın Trump'a özel şirketler ile yapılan dağıtım anlaşmalarının USPS'in çıkarına olduğunu söylediğinin ve bununla ilgili sunum yaptığının kaydedildiği haberde, buna rağmen Trump'ın geçen ay USPS'in araştırılması için başkanlık emri imzaladığına dikkat çekildi.

Amazon'un "peşine düştüğü" öne sürülmüştü

Mart ayında ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında e-ticaret devi Amazon'un "peşine düştüğü" iddia edilmişti.

Haberin ardından Amazon'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 7,3 düşerken, piyasa değerinde bir günde 54 milyar dolarlık kayıp görülmüştü.

Bu yılın birinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından ise, 27 Nisan'da Amazon'un hisseleri rekor seviyeye ulaşırken, şirket aynı gün ABD'nin en değerli ikinci firması konumuna yükselmişti.

Cuma günü itibariyle Amazon'un piyasa değeri 764 milyar seviyesinde bulunurken, 130 milyar dolar kişisel servete sahip olan Bezos ise Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler listesinde zirvede yer alıyor.

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